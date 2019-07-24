İŞKUR işsizlik maaşı zammı var mı, başvuru şartları nedir? İşsizlik maaşı ödeme günü ne zaman? Kendi isteği dışında işveren tarafından iş akdi sonlandırılan kişilere işsizlik maaşı ödeniyor. Bazı işverenler ise bu durumu kullanmaya başladı ve işten çıkarmış gibi gösterilen çalışanlarının işsizlik maaşı almasını sağlıyorlar. Çalışan; eğer kendi isteğiyle işten ayrıldıysa istifa ettiyse, çıkış işlemi SGK'ya 3 numaralı kodla bildiriliyor. Çalışanın işine işverenin isteğiyle son verilmişse çıkış işlemi SGK'ya 4 numaralı kodla bildiriliyor. Hürriyet yazarı Ahmet Karabıyık da konuyla ilgili bugün köşesinde bir yazı kaleme aldı.