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  • 24.07.2019 10:22
  • Son Güncelleme: 24.07.2019 10:23

maaşı zammı var mı, nedir? ne zaman?

maaşı ile ilgili bugün milyonları ilgilendiren bir karar geldi. Kendi isteği dışında işveren tarafından iş akdi sonlandırılan kişilere işsizlik maaşı ödeniyor. Bu maddeyi kötü kullananlara cezalar gelebilir. İşsizlik sigortasından yararlanabilmek için en temel şart; çalışanın kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalması, işveren tarafından iş akdinin sonlanmış olması... Çalışanın haklı nedeni (sağlık, ücretin eksik ödenmesi vb...) olarak istifa etmesi durumunda işsizlik maaşı almasının önünde bir engel olmadığını da söyleyelim. Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık ücreti (prime esas kazançları) dikkate alınarak hesaplanıyor. Peki işsizlik maaşı zammı var mı, nedir? ne zaman?

İŞKUR işsizlik maaşı zammı var mı, başvuru şartları nedir?

İŞKUR işsizlik maaşı zammı var mı, başvuru şartları nedir? İşsizlik maaşı ödeme günü ne zaman? Kendi isteği dışında işveren tarafından iş akdi sonlandırılan kişilere işsizlik maaşı ödeniyor. Bazı işverenler ise bu durumu kullanmaya başladı ve işten çıkarmış gibi gösterilen çalışanlarının işsizlik maaşı almasını sağlıyorlar. Çalışan; eğer kendi isteğiyle işten ayrıldıysa istifa ettiyse, çıkış işlemi SGK'ya 3 numaralı kodla bildiriliyor. Çalışanın işine işverenin isteğiyle son verilmişse çıkış işlemi SGK'ya 4 numaralı kodla bildiriliyor. Hürriyet yazarı Ahmet Karabıyık da konuyla ilgili bugün köşesinde bir yazı kaleme aldı.

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