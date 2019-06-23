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  • 23.06.2019 11:21
  • Son Güncelleme: 23.06.2019 11:27

, Bağ-kur ve Temmuz maaşı ve mı ne kadar olacak? ek (ödeme) zammı!

Miyonlarca ve Bağkur emeklisinin beklediği Temmuz mına artık sayılı günler kaldı. Ayrıca memur emeklilerine de zam yapılacak. Tahminler ise emeklinin yüzünü güldüren cinsten. Yapılan analizlere göre en az yüzde 5.94 oranında zam alacak ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları ne kadar olacak? 3 Temmuz'daki verileri gelirlerde yaşanacak artışı ortaya koyacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ilk 6 aylık enflasyon oranında zam yapılacak. Peki olacak mı? Emeklilerin beklediği en önemli gelişmelerden biri de hiç şüphesiz o olacak. Son beklenti anketindeki tahmine göre ise enflasyon farkı yüzde 1.94'ü bulacak ve temmuz zammı yüzde 6.94'e ulaşacak.

SSK, SGK Bağ-kur ve memur emeklisi Temmuz maaşı ve zammı ne kadar olacak? Emekli son dakika ek (ödeme) zammı! Emeklilerin Temmuz zammı için geri sayım başladı. 10 gün sonra tüm emekliler zam oranlarını öğrenecek. 3 Temmuz'daki enflasyon verileri gelirlerde yaşanacak artışı ortaya koyacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ilk 6 aylık enflasyon oranında zam yapılacak. Memur emeklilerine ise yüzde 5 zam ve ilk 6 aylık enflasyon yüzde 4'ü aşarsa aşan kısmı kadar fark yansıtılacak. Temmuz zammı ile maaşın yüzde 4-5'i oranındaki ek ödeme tutarı da yükselecek. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 5 aylık enflasyona göre yüzde 4.99 zam göründü.

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