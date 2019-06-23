SSK, SGK Bağ-kur ve memur emeklisi Temmuz maaşı ve zammı ne kadar olacak? Emekli son dakika ek (ödeme) zammı! Emeklilerin Temmuz zammı için geri sayım başladı. 10 gün sonra tüm emekliler zam oranlarını öğrenecek. 3 Temmuz'daki enflasyon verileri gelirlerde yaşanacak artışı ortaya koyacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ilk 6 aylık enflasyon oranında zam yapılacak. Memur emeklilerine ise yüzde 5 zam ve ilk 6 aylık enflasyon yüzde 4'ü aşarsa aşan kısmı kadar fark yansıtılacak. Temmuz zammı ile maaşın yüzde 4-5'i oranındaki ek ödeme tutarı da yükselecek. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 5 aylık enflasyona göre yüzde 4.99 zam göründü.