Zincirleme hasarın önüne geçilebilir

Dünyada iklim değişikliği kaynaklı risklerin arttığını söyleyen Doğa Sigorta CEO'su Nihat Kırmızı, ülkemizde de iklim değişikliği kaynaklı hasarların ve kendilerine gelen ihbarların arttığı bilgisini verdi. Birleşmiş Milletler'in Küresel İklim Riski Endeksi'ne göre iklim değişikliğinin 2017'de Türkiye'de 1.9 milyar dolarlık hasara yol açtığını hatırlatan Kırmızı, "Bu hasarı azaltmanın öncelikli yolu sigorta. Sektör olarak ülke ekonomisini teminat altına almaya hazırız" diye ekledi. İklim değişikliğini ve küresel ısınmayı yavaşlatmak ve hatta durdurmak için toplumun her kesimine görevler düştüğünü söyleyen Kırmızı, şöyle konuştu:
'ADAPTE OLMALIYIZ'
"Artık iklim değişikliği hayatımızın parçası. İklim değişikliği ile mücadele belki de yıllar alacak. Bu süre içinde iklim değişikliğine adapte olup kendimizi korumanın yollarını aramalıyız. Doğa Sigorta olarak hasar sonrası hızlıca ödemeleri gerçekleştirerek sigortalılarımızın hayatına kaldığı yerden devam etmelerine destek oluyoruz. Kasko sayesinde araçlardaki hasarın giderilmesi ile birlikte mini onarım, yol yardım, ikame araç gibi hizmetlerle sigortalının hayatına sorunsuz şekilde devam etmesine yardımcı oluyoruz. Doğa Konut Paket Sigorta Poliçesi'ne sahip olanların herhangi bir hava olayı sonucu gördükleri zararı karşılıyoruz. Boya, badana veya dekorasyon masrafları, elektronik cihaz, hasar nedeniyle yapılacak ikametgah değişikliği masrafları ve mal sahibi veya kiracının kira kaybı teminatlarına da sahip oluyorlar. Serası veya tarlası zarar gören çiftçilerimizi de devlet destekli tarım sigortaları ile güvence altına alıyoruz."
'ADAPTE OLMALIYIZ'
"Artık iklim değişikliği hayatımızın parçası. İklim değişikliği ile mücadele belki de yıllar alacak. Bu süre içinde iklim değişikliğine adapte olup kendimizi korumanın yollarını aramalıyız. Doğa Sigorta olarak hasar sonrası hızlıca ödemeleri gerçekleştirerek sigortalılarımızın hayatına kaldığı yerden devam etmelerine destek oluyoruz. Kasko sayesinde araçlardaki hasarın giderilmesi ile birlikte mini onarım, yol yardım, ikame araç gibi hizmetlerle sigortalının hayatına sorunsuz şekilde devam etmesine yardımcı oluyoruz. Doğa Konut Paket Sigorta Poliçesi'ne sahip olanların herhangi bir hava olayı sonucu gördükleri zararı karşılıyoruz. Boya, badana veya dekorasyon masrafları, elektronik cihaz, hasar nedeniyle yapılacak ikametgah değişikliği masrafları ve mal sahibi veya kiracının kira kaybı teminatlarına da sahip oluyorlar. Serası veya tarlası zarar gören çiftçilerimizi de devlet destekli tarım sigortaları ile güvence altına alıyoruz."
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