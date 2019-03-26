Marka etiketleri, ürünlerin fiyatını uçuruyor!

her gün kullandığımız ürünler ünlü markaların etiketini taşıyınca astronomik fiyatlara çıkabiliyor. Pazardanmağazadanliraya alınabilen ürünler, markalı olunca fiyatı birden onbinlerce liralara fırlıyor. Kot kumaşlardan üretilen markalı ürünler de etiketleriyle dudak uçuklatıyor. Bir tür mavi, kaba pamuklu kumaş olan kot, markaların logoları altında değerini katbekat artırıyor. Öyle ki; Alexander Mcqueen marka kot etekGucci marka kot ceketBalmain marka kot pantolonPhilipp Plein kot ceketliraya tüketicinin karşısına çıkıyor. Kot ceket ve kot pantolon için ikinci el araba fiyatını gözden çıkarmak gerekiyor. Kot kumaşından üretilen aynı ürünleri pazardanmağazadan isealabilmek mümkün.