Hemen her gün kullandığımız ürünler ünlü markaların etiketini taşıyınca astronomik fiyatlara çıkabiliyor. Pazardan 20-50 liraya, mağazadan 60-100 liraya alınabilen ürünler, markalı olunca fiyatı birden onbinlerce liralara fırlıyor. Kot kumaşlardan üretilen markalı ürünler de etiketleriyle dudak uçuklatıyor. Bir tür mavi, kaba pamuklu kumaş olan kot, markaların logoları altında değerini katbekat artırıyor. Öyle ki; Alexander Mcqueen marka kot etek 15 bin 400, Gucci marka kot ceket 13 bin 350, Balmain marka kot pantolon 12 bin 750, Philipp Plein kot ceket 10 bin 750 liraya tüketicinin karşısına çıkıyor. Kot ceket ve kot pantolon için ikinci el araba fiyatını gözden çıkarmak gerekiyor. Kot kumaşından üretilen aynı ürünleri pazardan 70 liraya, mağazadan ise 170 liraya alabilmek mümkün.
- Ekonomi
- 26.03.2019
- Gazete
Marka etiketleri, ürünlerin fiyatını uçuruyor!
Marka meraklıları, firmaların cebini dolduruyor. Sıradan kot kumaşına marka etiketi konulunca, 100 liralık pantolon 15 bin liraya kadar çıkıyor.
Hemen her gün kullandığımız ürünler ünlü markaların etiketini taşıyınca astronomik fiyatlara çıkabiliyor. Pazardan 20-50 liraya, mağazadan 60-100 liraya alınabilen ürünler, markalı olunca fiyatı birden onbinlerce liralara fırlıyor. Kot kumaşlardan üretilen markalı ürünler de etiketleriyle dudak uçuklatıyor. Bir tür mavi, kaba pamuklu kumaş olan kot, markaların logoları altında değerini katbekat artırıyor. Öyle ki; Alexander Mcqueen marka kot etek 15 bin 400, Gucci marka kot ceket 13 bin 350, Balmain marka kot pantolon 12 bin 750, Philipp Plein kot ceket 10 bin 750 liraya tüketicinin karşısına çıkıyor. Kot ceket ve kot pantolon için ikinci el araba fiyatını gözden çıkarmak gerekiyor. Kot kumaşından üretilen aynı ürünleri pazardan 70 liraya, mağazadan ise 170 liraya alabilmek mümkün.
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