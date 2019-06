Büyükşehir Belediye Başkan Adayıekonomiyle ilgili projeleri, yüzbinlerce kişinin iş bulmasını ve hane gelirlerinin artmasını sağlayacak. Gazetelerin ekonomi müdürleriyle bir araya gelen Yıldırım, "Bakanlığım ve başbakanlığım sırasında İstanbul 'un altyapısına dokundum. Şimdi de. Ekonominin altyapısına doğru dokunuşlar yaparak istihdam sağlanmasının yolunu açacağız. Sadece 3 projemiz bileiş sahibi yapacak" dedi. Yıldırım, İstanbul'un 5 yıl sonunda üniversiteden mezun olan her gencin rahatlıkla iş bulabildiği, hane gelirlerinin arttığı bir kent olacağını söyledi. Yıldırım, şöyle devam etti:İstanbul'da belediye olarak iş dünyasının önünü açıp, özel sektör ve girişimciye Ar-Ge yoğun ve yenilikçi üretim yapmak için imkan tanımayı hedefliyoruz.İstanbul 2018'de 13 milyonu aşkın yabancı turist ağırladı. Bu haliyle İstanbul dünyada en çok yabancı turist ağırlayanBu sayıyı 2023'teçıkarmak için çalışmalar yapılacak.Yenikapı'da inşa edilecek kruvaziyer limanıyla en az 500 bin üst gelir grubu turist İstanbul'a çekilecek. Limana 8 kruvaziyer gemisi aynı anda yanaşabilecek. Liman, küresel kruvaziyer turizmi pastasından alınan payı yaklaşıkçıkaracak. Galataport kapsamında yapılacak Salıpazarı (Karaköy) Kruvaziyer Limanı da 1.2 km'lik alanda modern bir kruvaziyer limanı haline getirilmesiyle yılda 500 bin turisti ağırlayabilecek. Atatürk Havalimanı , Millet Bahçesi Fuar ve Kongre Merkezi 'ne dönüşecek. Her yıl 2 milyonu yabancı olmak üzereyakın ziyaretçi ağırlanacak. Böylece kent ekonomisine fazladan 3 milyar dolar turizm geliri sağlanacak. Pendik Fuar ve Kongre Merkezi'nde de her yıl 1 milyonu yabancı olmak üzere 3 milyona yakın ziyaretçi ağırlanacak. Kent ekonomisine fazladan 1.5 milyar dolar turizm geliri sağlanacak.Sebze, meyve, kuru gıda, su ürünleri gibi perakende noktalarının ihtiyaç duyduğu malları karşılamak için haller kurulacak.100 kilometrelik tünel projelerinin bulunduğunu kaydeden Yıldırım, "Raylı sistemler yapılınca metrobüsün yükü azalacak. Mecidiyeköy- Mahmutbey metro hattı bu sene sonunda açılacak. Gebze-Halkalı hattı devreye giriyor" dedi. Metrobüsü de kendi haline bırakmayacaklarını vurgulayan Yıldırım, "Otonom sistem ile yüzde 50 kapasite artırabileceğiz. Bilgisayar destekli yöneteceğiz. Yığılmalar İşte ilk 5 önlenecek" dedi. Binali Yıldırım , "Millet kararını bir ay sonra verecek. Verdikleri kararın başımız, gözümüz üstünde yeri var. İstanbul, henüz bitmemiş bir roman" dedi. İstanbul'da artık daha mikro düzeyde ve detaylı çalışmalar yapılması gerektiğini vurgulayan Yıldırım, "Ne yapacağımızı biliyoruz, altyapı bakımından tasarlama zamanına ihtiyacımız yok. Fikir, o fikri projeye dönüştürme gibi bir zamana ihtiyacımız yok. Bunların hepsi hazır. Hemen işe başlayacak durumdayız" diye konuştu.Binali Yıldırım Ekonomi Müdürümüz Faruk Erdem'in sorularını cevapladı.