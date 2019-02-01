Tazminatlar arabulucudan

1 yılı geride bırakan iş anlaşmazlıklarına arabuluculuk uygulamasında 355 bin uyuşmazlık dosyasından 238 bini mahkemelere gitmeye gerek kalmaksızın çözüme kavuşturuldu. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Amacımız uyuşmazlıklara süratle ve adaletle yanıt vermektir, yeni çatışmalar üretmeden uyuşmazlıkları kalıcı biçimde çözmektir. Yaklaşık 355 bin uyuşmazlığın yüzde 70'ini arabulucular çözüme kavuşturdu" açıklamasını yaptı.
- Ekonomi
- 01.02.2019
- Gazete
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