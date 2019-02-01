Bugünkü
Takvim

lar dan

Tazminatlar arabulucudan
1 yılı geride bırakan iş anlaşmazlıklarına luk uygulamasında 355 bin uyuşmazlık dosyasından 238 bini mahkemelere gitmeye gerek kalmaksızın çözüme kavuşturuldu. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Amacımız uyuşmazlıklara süratle ve adaletle yanıt vermektir, yeni çatışmalar üretmeden uyuşmazlıkları kalıcı biçimde çözmektir. Yaklaşık 355 bin uyuşmazlığın yüzde 70'ini arabulucular çözüme kavuşturdu" açıklamasını yaptı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriTazminatlar arabulucudan
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri