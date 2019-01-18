Türk Nippon yüzde 36 büyüdü

TÜRK Nippon Sigorta Genel Müdürü Dr. E. Baturalp Pamukçu, sigorta sektörünün 2018'in Kasım sonu itibarıyla, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla hayat dışında yüzde 20'lik bir büyüme kaydettiğini belirtti. Pamukçu, Türk Nippon Sigorta olarak 2018'in Kasım ayı sonunda, 2017'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 36 büyüme gösterdiklerini de ifade etti. Türk Nippon Sigorta'nın 2018'de özellikle bireysel ve orta ölçekli işletmelerin sigorta ürünleri ile sağlık sigortalarına ağırlık verdiğini dile getiren Pamukçu, 2019'da da aynı alanlarda aktif bir oyuncu olacaklarını vurguladı.
- Ekonomi
- 18.01.2019
- Gazete
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