Şahane satış

Dünyada gerçekleştirilen indirim gününü Türkiye'de Şahane Cuma ismiyle etkinliğe dönüştüren perakende sektörü, tek günlük satış rekorları kırdı. Yüzde 80'e varan indirimlerin yapıldığı tek günde e-ticaret siteleri saatlik rekorlara imza attı. İndirimler kapsamında fiyatı en çok düşen ürünler elektronik eşyalar olurken birçok marka indirimi hafta sonuna uzattı. Gittigidiyor. com Ticari Direktörü Bülent Elçin, 2001'den bu yana 1 günde gerçekleştirdikleri en yüksek satış rakamına ulaştığını belirtti. Hepsiburada.com Operasyon Grup Başkanı Taner Timirci ise anne-bebek ve oyuncak, sağlık, güzellik, moda, kozmetik ve süpermarket kategorilerinin yoğun talep aldığını söyledi.
PINAR ÇELİK
PINAR ÇELİK
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