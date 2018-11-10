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  • 10.11.2018
  • Son Güncelleme: 10.11.2018 - 00:38
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Ailelere çocuk desteği

Çocuklara yönelik yeni destekler devreye giriyor. çocuğu olana 7 bin 200 lira verilecek, uygulama pazartesi başlayacak

Ailelere çocuk desteği
Hükümet, toplumun tüm kesimlere desteğini sürdürüyor. Ailelere yeni destekler başlıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, çoklu doğum yardımı programının 12 Kasım itibariyle uygulanacağını, pazartesi taleplerin alınmaya başlayacağını söyledi. Bu program ile , üçüz gibi çoklu doğumla karşılaşan ihtiyaç sahibi ailelere 0-2 yaş aralığında çocuk başına aylık 150 lira ödeme yapılacak. İkiz çocuğu olan bir aile 2 yılda toplam 7 bin 200 lira alabilecek. Bu yardımın, aşı takviminde yer alan aşıların süresi içinde yaptırılması kaydıyla ödeneceği öğrenildi.
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