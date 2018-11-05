Emekli zammına 3 formül

Emeklilerin Ocak zammı adım adım yaklaşıyor. 2018'in ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon; SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı zammı, memur emeklilerinin de farkını gösterecek.
BUGÜN YENİ VERİ GÜNÜ
Temmuz-Eylül enflasyonu yüzde 9.34 çıktı. Bugün de Ekim enflasyonu açıklanacak. Böylece zam büyük ölçüde şekillenecek. Ocak zammına ilişkin 3 farklı tahmin var:
■ 2019 Programı'na göre, 2018'in ikinci yarısındaki enflasyon, yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 10.65 olarak gerçekleşecek. Bu durumda; yüzde 4 artış ve 2018'in ikinci yarısında gerçekleşen enflasyonun yüzde 3.5'i aşan kısmı kadar fark alacak memur emeklilerinin zam oranı da yüzde 11.15 olacak.
■ Merkez Bankası'nın tahminine göre 2018'in ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 13.12 olacak. Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 13.12, memur emeklilerine de yüzde 13.62 artış yansıtılacak.
■ Merkez Bankası'nın beklenti anketine göre 6 aylık enflasyon, yani SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zammı yüzde 13.78 olacak. Memur emeklilerinin de bu durumda Ocak zammı yüzde 14.28'e ulaşacak.
NE KADAR ARTACAK?
TAKVİM, 3 farklı tahmine göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yeni maaşlarını hesapladı. Tablolarımıza bakan emekliler, maaşlarının ne kadar artacağını görebilecek. Ocak zammı yüzde 10.65 olarak gerçekleşirse maaşlarda 108,78 ile 521,02 lira arasında artış olacak. Yüzde 13.12'lik zam maaşları 134 ile 641 lira arasında artıracak. Yüzde 13.78'lik artış ise maaşları 140,75 ile 674,14 lira arasında yükseltecek.
BUGÜN YENİ VERİ GÜNÜ
Temmuz-Eylül enflasyonu yüzde 9.34 çıktı. Bugün de Ekim enflasyonu açıklanacak. Böylece zam büyük ölçüde şekillenecek. Ocak zammına ilişkin 3 farklı tahmin var:
■ 2019 Programı'na göre, 2018'in ikinci yarısındaki enflasyon, yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 10.65 olarak gerçekleşecek. Bu durumda; yüzde 4 artış ve 2018'in ikinci yarısında gerçekleşen enflasyonun yüzde 3.5'i aşan kısmı kadar fark alacak memur emeklilerinin zam oranı da yüzde 11.15 olacak.
■ Merkez Bankası'nın tahminine göre 2018'in ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 13.12 olacak. Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 13.12, memur emeklilerine de yüzde 13.62 artış yansıtılacak.
■ Merkez Bankası'nın beklenti anketine göre 6 aylık enflasyon, yani SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zammı yüzde 13.78 olacak. Memur emeklilerinin de bu durumda Ocak zammı yüzde 14.28'e ulaşacak.
NE KADAR ARTACAK?
TAKVİM, 3 farklı tahmine göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yeni maaşlarını hesapladı. Tablolarımıza bakan emekliler, maaşlarının ne kadar artacağını görebilecek. Ocak zammı yüzde 10.65 olarak gerçekleşirse maaşlarda 108,78 ile 521,02 lira arasında artış olacak. Yüzde 13.12'lik zam maaşları 134 ile 641 lira arasında artıracak. Yüzde 13.78'lik artış ise maaşları 140,75 ile 674,14 lira arasında yükseltecek.
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