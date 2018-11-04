Ziraat’ten bedelli askerlik hizmeti

Ziraat Bankası, bedelli askerlik hizmeti başvuruları için askerlik şubelerinde hafta sonu mesaiye devam edilecek olması nedeniyle bedelli askerlik ödemelerini bugün de almayı sürdürecek Bankadan yapılan açıklamaya göre, bedelli askerlik hizmeti başvuruları için askerlik şubelerinde hafta sonu mesaiye devam edilecek olması nedeniyle Ziraat Bankası da 81 ildeki ve KKTC'deki toplam 127 şubesi ile 10.00 - 17.00 arasında bedelli askerlik ödemelerini almayı sürdürecek.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.