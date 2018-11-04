  • Ekonomi
  • 04.11.2018
  • Son Güncelleme: 04.11.2018 - 00:52
  • Gazete

Ziraat’ten hizmeti

Ziraat’ten bedelli askerlik hizmeti
Ziraat Bankası, hizmeti başvuruları için askerlik şubelerinde hafta sonu mesaiye devam edilecek olması nedeniyle bedelli askerlik ödemelerini bugün de almayı sürdürecek Bankadan yapılan açıklamaya göre, bedelli askerlik hizmeti başvuruları için askerlik şubelerinde hafta sonu mesaiye devam edilecek olması nedeniyle Ziraat Bankası da 81 ildeki ve KKTC'deki toplam 127 şubesi ile 10.00 - 17.00 arasında bedelli askerlik ödemelerini almayı sürdürecek.
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