Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda vergi ve sigorta primi borcu olan vatandaşlara son başvuru tarihinin 27 Ağustos 2018'e kadar uzatıldığını hatırlattı. Bakan Albayrak, borcu olan herkesin yapılandırmadan yararlanması tavsiyesinde bulundu.
Büyük fırsat
Bakan Berat Albayrak, yapılandırmanın “son kez” yapıldığını belirterek “fırsatı kaçırmayın” dedi.
Etiketler: Berat Albayrak , borç , yapılandırma
- 07 Ağustos 2018, Salı
- Gazete
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