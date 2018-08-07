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Büyük fırsat

Bakan , nın “son kez” yapıldığını belirterek “fırsatı kaçırmayın” dedi.

Büyük fırsat
Hazine ve Maliye Bakanı , Twitter hesabından yaptığı paylaşımda vergi ve sigorta primi borcu olan vatandaşlara son başvuru tarihinin 27 Ağustos 2018'e kadar uzatıldığını hatırlattı. Bakan Albayrak, borcu olan herkesin dan yararlanması tavsiyesinde bulundu.



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