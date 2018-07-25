Yaklaşık 1.3 milyon genci ilgilendiren bedelli askerlik yasalaşma yolunda. Komisyonda kabul edilen düzenleme, TBMM Genel Kurulu'na gelecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bedelli askerlikteki 21 günlük zorunlu temel eğitimin kaldırılıp kaldırılmayacağına ilişkin, "Tartışılır, bir şey yok. 21'den aşağı düşme yok. 28 malum 21'e düşürüldü, bunu yaptık" dedi. Erdoğan, "Türkiye'yi bir daha bedelli kanunlarına ihtiyaç duyulmayacak bir askerlik sistemine inşallah kavuşturmuş olacağız" ifadesini kullandı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da geçmişte bedelliden yararlanan kişilerin en az yüzde 10 en yüksek yüzde 30 olarak gerçekleştiğini belirterek, "Bu manada bakıldığında 150 bin ile 400 bin arasında başvuru bekliyoruz" dedi. Temel askerlik ile ilgili soru üzerine Akar, "Bir seferberlik, herhangi bir şey söz konusu olduğu takdirde ön bilgiye sahip olan gençlerin elimizde olması, o eğitimin daha süratli gerçekleşmesini mümkün kılar" diye konuştu.
400 bin bedelli
Bedelli askerlikte temel eğitim süresi 21’e indi. Bu sürede değişiklik yapılmayacak. Beklenti, 150-400 bin arası başvuru...
Etiketler: Bedelli askerlik , Recep Tayyip Erdoğan
- 25 Temmuz 2018, Çarşamba
- Gazete
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