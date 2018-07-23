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te son dakika gelişmesi! Bedelli askerlik süresi düştü mü? Bedelli askerlikte zorunlu görev kaç gün olacak?

te son dakika gelişmesi yaşandı. Daha önce 28 gün olarak açıklanan bedelli askerlikte zorunlu eğitim görevindeki gün sayısı düşürüldü. Peki ama bedelli askerlikte eğitim süresi kaç gün olacak? Bedelli askerlikte ücret değişti mi? Bedelli askerlikte yaş şartı değişti mi? Bedelli askerlikte ücret ne kadar? Bedelli askerlik kaç gün olacak? İşte bedelli askerlikle ilgili son dakika gelişmeleri...

Bedelli askerlikte zorunlu görev süresi belli oldu

Milyonlarca kişinin beklediği müjdesi geçtiğimiz hafta hükümet yetkilileri tarafından verilmişti. Bedelli askerlik kanun teklifi bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne () sunulurken bedelli askerlikte zorunlu eğitim süresi değişti. Bedelli askerlikte zorunlu eğitim süresi 28 günden 21 güne düşürüldü.

Açıklamayı AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş yaptı.

İşte Mehmet Muş'un açıklamasından öne çıkan detaylar:
"Plan Bütçe akabinde görüşmelerin tamamlanmasının ardından bu teklifin kanunlaşmasını beklemekteyiz. Üç kriter söz konusu biliyorsunuz. Kamuoyundaki tartışmalar, siyaset kurumundaki tartışmalar ve TSK'nın bugün ve gelecekle ilgili planlanması çerçevesinde 28 günlük askerlikle ilgili teklifimiz bugün görüşülmekte ve biz teklifin 21 gün olarak revize edilmesi konusunda komisyona teklifte bulunacağız."

Detaylar geliyor...

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  • 23 Temmuz 2018, Pazartesi 11:07
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