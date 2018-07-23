Milyonlarca kişinin beklediği bedelli askerlik müjdesi geçtiğimiz hafta hükümet yetkilileri tarafından verilmişti. Bedelli askerlik kanun teklifi bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulurken bedelli askerlikte zorunlu eğitim süresi değişti. Bedelli askerlikte zorunlu eğitim süresi 28 günden 21 güne düşürüldü.

Açıklamayı AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş yaptı.

İşte Mehmet Muş'un açıklamasından öne çıkan detaylar:

"Plan Bütçe akabinde görüşmelerin tamamlanmasının ardından bu teklifin kanunlaşmasını beklemekteyiz. Üç kriter söz konusu biliyorsunuz. Kamuoyundaki tartışmalar, siyaset kurumundaki tartışmalar ve TSK'nın bugün ve gelecekle ilgili planlanması çerçevesinde 28 günlük askerlikle ilgili teklifimiz bugün görüşülmekte ve biz teklifin 21 gün olarak revize edilmesi konusunda komisyona teklifte bulunacağız."

Detaylar geliyor...