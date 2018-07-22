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Rekor kırdı

Rekor kırdı
2018'in ilk 6 ayında dünya çapında 130 bin 598 adet otomobil satan AG, geçtiğimiz yılki rekorunun yüzde 3 üzerine çıkmayı başardı. Porsche, ilk 6 ay bazında tarihindeki en yüksek satış rakamlarına ulaştı. Firmanın uluslararası satışlarında yüzdelik bazda en yüksek artış Panamera'da yaşandı.

Porsche dört kapılı spor otomobil modelinden yaklaşık 20 bin 500 adet satarak, geçtiğimiz yılın aynı döneminde elde ettiği satış rakamını neredeyse ikiye katladı. 911 satışları da iki basamaklı büyüme kaydetti ve yüzde 28 artarak 21 bin 400'e ulaştı. 46 bin 600 adetle Macan ve 28 bin 700 adetle Cayenne, en çok satan model serileri olma unvanını korudu. İlk 6 ayda 'de ise 314 Porsche satışı gerçekleştirildi.
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