Kamu kurum ve kuruluşları ile belediyeler Temmuz ortasına kadar 8 bine yakın işçi alımı yapacak. Alımlar Devlet Personel Başkanlığı ve İŞKUR üzerinde yürütülüyor. İlköğretim, ortaöğretim, lise ve yüksekokul mezunları başvurabilecek. En fazla işçi alımını bin 500 kişi ile Milli Savunma Bakanlığı yapacak. Belediyeler ile belediyelere bağlı kuruluşlar da önümüzdeki günlerde en çok işçi alımını yapacak olan kuruluşlar. Belediyeler 5 bine yakın işçi alacak. Ayrıca belediyeler engelli ve eski hükümlü işçi alımı da yapacak. Belediyelerin en çok aradığı elaman ise temizlik işçisi, büro elemanı ve şoför. İşe alınacak elemanlar sözleşmeli olacak.
Kamuya 8 bin eleman
Taşeron düzenlemesi sonrası kamu kurumları eleman alımına başladı. Temmuz ortasına kadar 8 bin sözleşmeli işçi alımı yapılacak. En çok aranan eleman ise temizlikçi, şoför ve büro elemanı.
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı , İŞKUR , kamu , Temmuz
- 02 Temmuz 2018, Pazartesi
- Gazete
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