İnşaat mühendisi girişimci Filiz Duman, 2014 yılında kurduğu 'I Love Pilav' markası ile aldığı 15 kiloyu vermek için diyet yapmaya başladı. Duman, diyet menülerin kendisine ilham vermesi ile ikinci markası Roksi'yi kurdu. "Pilavla şişmanlattıklarımızı, Roksi ile zayıflatıyoruz" diyen Duman, "Kalori hesabına göre yemek pişirmeye başladım. Birlikte çalıştığım gıda mühendisi Müge Öztürk ile kendimiz için pişirdiğimiz menüleri bir iş fikri haline getirdik. Dengeli beslenme üzerine menüler üretmeye başladık" dedi. 3 yıl içinde 3 bin kişiye ulaştıklarını aktaran Duman şunları kaydetti: "Roksi, dengeli beslenmek isteyenlerin sabah, öğle ve akşam menüleri ile ara öğünlerini planlıyor ve sağlıklı bir şekilde masalarına getiriyor. Günde üç ana öğün ve iki ara öğün yemeği aylık ortalama bin liraya satıyoruz."
Diyet yaparken patron oldu
Kilo vermek isteyen inşaat mühendisi Duman (solda), gıda mühendisi Öztürk ile diyet menüler sunan Roksi’yi kurdu.
Etiketler: Kilo vermek , Roksi
- 28 Haziran 2018, Perşembe
- Gazete
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