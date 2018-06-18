Hükümet, seçimlerin ardından sosyal koruma alanlarını güçlendirecek:
✔ SOSYAL yardım kartı verilen hane sayısı 4 milyona çıkacak ve 40 farklı sosyal yardım uygulanacak.
✔ 6.7 MİLYONUN 8 milyarlık sosyal güvenlik primini devlet karşılamaya devam edecek.
✔ 2 MİLYON öğrenciye 12 milyar liralık kredi, burs desteği sağlanacak.
✔ YAKLAŞIK 1.2 milyon 65 yaş üstü yaşlı, bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaş ve yakınlarına yıl sonuna kadar 6 milyar liralık destek sağlanacak.
✔ ENGELLİ, yaşlı, çocuk, gazi, şehit aileleri başta olmak üzere toplumun tüm kesimlerine destekler artacak.
✔ İŞİNİ kaybeden kadınlara yaklaşık 1 milyar liralık nakdi yardım yapılacak.
✔ BU yılın sonuna dar gelirli vatandaşlara yaklaşık 50.8 milyar liralık sosyal destek sağlanacak. .
✔ 2023'E kadar 100 bin sosyal konut yapılacak. Sağlıksız evlerde yaşayan yoksula barınma desteği verilecek.
✔ EMEKLİ hizmetleri etkinleştirilerek, aylıklarında iyileşme sürecek. Refahtan daha fazla pay almaları sağlanacak.
✔ EV kadınlarının sigortalı olması teşvik edilecek.
HAZAL ATEŞ
✔ SOSYAL yardım kartı verilen hane sayısı 4 milyona çıkacak ve 40 farklı sosyal yardım uygulanacak.
✔ 6.7 MİLYONUN 8 milyarlık sosyal güvenlik primini devlet karşılamaya devam edecek.
✔ 2 MİLYON öğrenciye 12 milyar liralık kredi, burs desteği sağlanacak.
✔ YAKLAŞIK 1.2 milyon 65 yaş üstü yaşlı, bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaş ve yakınlarına yıl sonuna kadar 6 milyar liralık destek sağlanacak.
✔ ENGELLİ, yaşlı, çocuk, gazi, şehit aileleri başta olmak üzere toplumun tüm kesimlerine destekler artacak.
✔ İŞİNİ kaybeden kadınlara yaklaşık 1 milyar liralık nakdi yardım yapılacak.
✔ BU yılın sonuna dar gelirli vatandaşlara yaklaşık 50.8 milyar liralık sosyal destek sağlanacak. .
✔ 2023'E kadar 100 bin sosyal konut yapılacak. Sağlıksız evlerde yaşayan yoksula barınma desteği verilecek.
✔ EMEKLİ hizmetleri etkinleştirilerek, aylıklarında iyileşme sürecek. Refahtan daha fazla pay almaları sağlanacak.
✔ EV kadınlarının sigortalı olması teşvik edilecek.
HAZAL ATEŞ
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