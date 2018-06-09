;
İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. Kamu yönetimi verimli olacak
  2. ‘Ahlaksız Moody’s’

Karnesini gösterene hediye kitap

Karnesini gösterene hediye kitap
Türkiye İş Bankası'nın, çocuklara okuma alışkanlığı kazandırmak ve yaz tatillerini verimli geçirmelerini sağlamak amacıyla 10 yıl önce başlattığı 'Karneni Göster, Kitabını Al' kampanyası bu yıl da devam ediyor. 1 milyonu aşkın ilk ve ortaöğretim öğrencisine, kitap hediye edilecek. Öğrenciler, Cumhur Öztürk'ün kaleme aldığı 'Robotlar Hapşırabilir mi?- Bilim Yolunda Eğlenceli Adımlar' adlı kitabı şubelerinden alabiliyor. Kampanya ile 11 yılda 13 milyon kitaba ulaşılacak.
Etiketler: ,
  • 09 Haziran 2018, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ