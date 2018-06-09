Türkiye İş Bankası'nın, çocuklara okuma alışkanlığı kazandırmak ve yaz tatillerini verimli geçirmelerini sağlamak amacıyla 10 yıl önce başlattığı 'Karneni Göster, Kitabını Al' kampanyası bu yıl da devam ediyor. 1 milyonu aşkın ilk ve ortaöğretim öğrencisine, kitap hediye edilecek. Öğrenciler, Cumhur Öztürk'ün kaleme aldığı 'Robotlar Hapşırabilir mi?- Bilim Yolunda Eğlenceli Adımlar' adlı kitabı İş Bankası şubelerinden alabiliyor. Kampanya ile 11 yılda 13 milyon kitaba ulaşılacak.
Karnesini gösterene hediye kitap
Etiketler: İş Bankası , karne hediyesi
- 09 Haziran 2018, Cumartesi
- Gazete
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