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50 yeni 1 milyon

50 yeni OSB 1 milyon istihdam
Sanayi Bakanı Faruk Özlü, yeni dönemde 50 yeni () kuracaklarını, böylece 1 milyon yeni sağlayacaklarını kaydetti. Dövizdeki dalgalanmanın dış kaynaklı olduğunu, ortamını kullananların spekülasyon yaptığını ifade eden Özlü, CHP'nin '400 Ar-Ge merkezi ve fabrika kuracağız' seçim vaadine, "Biz zaten 900 tane kurduk" diyerek karşılık verdi.
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