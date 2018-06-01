50 yeni OSB 1 milyon istihdam

Sanayi Bakanı Faruk Özlü, yeni dönemde 50 yeni Organize Sanayi Bölgesi (OSB) kuracaklarını, böylece 1 milyon yeni istihdam sağlayacaklarını kaydetti. Dövizdeki dalgalanmanın dış kaynaklı olduğunu, seçim ortamını kullananların spekülasyon yaptığını ifade eden Özlü, CHP'nin '400 Ar-Ge merkezi ve fabrika kuracağız' seçim vaadine, "Biz zaten 900 tane kurduk" diyerek karşılık verdi.
Etiketler: Organize Sanayi Bölgesi , Faruk Özlü , istihdam , seçim , osb
- 01 Haziran 2018, Cuma
- Gazete
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