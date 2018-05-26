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Avrupa’da yaşayan 4 milyon Türk’e müjde

Avrupa’da yaşayan 4 milyon Türk’e müjde

Avrupa’da yaşayan 4 milyon Türk’e müjde
yeni dönemde de 'i unutmadı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte Avrupalı Türkler için de yeni düzenlemeler yapılacak. Yurt dışı Türkler Komisyonu kurulacak. Askerlik tecilindeki yaş sınırı kaldırılacak. Hükümet yurt dışında emekli olan vatandaşların yarı zamanlı çalışabilmesi ile ilgili de çalışma başlattı. 'ye kesin dönüş yapanlar için kamu hizmetlerinin önündeki engeller kaldırılacak.

Eda IŞIK
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  • 26 Mayıs 2018, Cumartesi
  • Gazete
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