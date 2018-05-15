Ucuz et Migros’ta

GIDA, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Kasım'da başlattığı ucuz et projesi kapsamında yaklaşık 45 bin ton ucuz eti piyasaya sürerken, Ramazan'da kırmızı etin vatandaşın sofrasında daha bol bulunması için projenin kapsamını genişletti. 81 ilde mağazası olan BİM ve A101'den sonra Migros'la da anlaşma sağlandı. Ramazan'ın başlangıcıyla, Et ve Süt Kurumu'nun (ESK) kilosu 31 lira olan kuşbaşı eti ve kilosu 29 lira olan kıyması Migros raflarında da yerini alacak. Böylece vatandaş ucuz ete 3 farklı marketin, toplamda 15 bin noktasından ulaşabilecek. Bakan Ahmet Eşref Fakıbaba, "2 markete et veriyorduk, şimdi 3'e çıktı. İstedikleri kadar spekülatif hareketler olsun, bunu önleyecek kapasiteye sahibiz" dedi.
Betil BAŞ
Betil BAŞ
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