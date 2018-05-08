GÜMRÜK ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, gümrüklerin yazılımın tamamını değiştirdiklerini belirterek, "Bilge Sistemi adını verdiğimiz bu yazılımın ihalesini bitirdik. Bu sessiz bir devrim oldu" dedi. Gümrüklerde artık hiç kağıt kullanılmayacağına, her şeyin elektronik ortamda olacağına işaret eden Tüfenkci, insan temasını en aza indireceklerini kaydetti. Tüfenkci, "Bilge Sistemi tamamen hayata geçtiğinde o malın gümrükte neden beklediğini sorabileceksiniz, anında haberdar olabileceksiniz" diye konuştu.
Gümrüklerde sessiz devrim
Etiketler: Bülent Tüfenkci , Gümrüklerde , Gümrük , gümrük kapıları
- 08 Mayıs 2018, Salı
- Gazete
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