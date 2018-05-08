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sessiz devrim

Gümrüklerde sessiz devrim
GÜMRÜK ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, lerin yazılımın tamamını değiştirdiklerini belirterek, "Bilge Sistemi adını verdiğimiz bu yazılımın ihalesini bitirdik. Bu sessiz bir devrim oldu" dedi. artık hiç kağıt kullanılmayacağına, her şeyin elektronik ortamda olacağına işaret eden Tüfenkci, insan temasını en aza indireceklerini kaydetti. Tüfenkci, "Bilge Sistemi tamamen hayata geçtiğinde o malın gümrükte neden beklediğini sorabileceksiniz, anında haberdar olabileceksiniz" diye konuştu.
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