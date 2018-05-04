Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), KOBİ'lere desteğini tüm hızıyla sürdürüyor. KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı 2018 Yılı Teklif Çağrısı, KOSGEB'in internet sitesinde ilan edildi. Proje çağrısının toplam bütçesi ise imalat sanayi sektörü için 500 milyon lira, yazılım sektörü için 200 milyon lira olmak üzere toplam 700 milyon lira olarak belirlendi.
KOBİ’lere 700 milyon TL
KOSGEB, KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı kapsamında projesi olanlara 700 milyon lira verecek... KOBİ’ler 300 bin lirası geri ödemesiz 1 milyon liraya kadar destek alabilecek. Son başvuru tarihi 22 Haziran
Etiketler: KOBİ , Gelişim Destek Programı , KOSGEB , 22 Haziran , başvuru tarihi , destek , teşvik , Prim
- 04 Mayıs 2018, Cuma
- Gazete
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