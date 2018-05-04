;
Yol Durumu
  1. İhracatçı hızlanacak
  2. Emeklinin zammı yüzde 5’i aşacak

’lere 700 milyon TL

, GEL-KOBİ kapsamında projesi olanlara 700 milyon lira verecek... KOBİ’ler 300 bin lirası geri ödemesiz 1 milyon liraya kadar alabilecek. Son

KOBİ’lere 700 milyon TL
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve leme İdaresi Başkanlığı (), 'lere desteğini tüm hızıyla sürdürüyor. KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı 2018 Yılı Teklif Çağrısı, KOSGEB'in internet sitesinde ilan edildi. Proje çağrısının toplam bütçesi ise imalat sanayi sektörü için 500 milyon lira, yazılım sektörü için 200 milyon lira olmak üzere toplam 700 milyon lira olarak belirlendi.
Etiketler: , , , , , , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ