Dar gelirliye iş

Türkiye Graamen MikrofinansProgramı çatısı altındaKayseri'de faaliyet gösterenHamdi Akın Kayseri MikrofinansŞubesi, şimdiye kadar bin 574 dargelirli mikro girişimciye destek sağladı.Yeni dönemde mikro kredi kullanacakkadınlara ise çekleri törenle verildi.Törende konuşan Akfen HoldingBaşkanı Hamdi Akın, kredi kullanankadınların küçük rakamlarla 'harikalaryarattıklarını' belirterek, projenin,kâr amacı gütmeyen ve sadeceyoksullara kaynak aktarılan birfinans modeli olduğunu söyledi. 2018yılı için Kayseri'deki girişimci kadınlara200 bin liralık destek sağlayacaklarınıkaydeden Akın, "Başlangıç kredi tutarıbin lira olan mikro kredide 200 bin lirayaklaşık 200 kadının yeni işe başlamasıanlamına geliyor. 700-800 liralıkmikrokrediyle yapılan işleri görünce'Biz hiçbir şey yapmamışız' diyorum.Başarılarını görünce bütçeyi ikiyekatladım" şeklinde konuştu. Türkiye'deyoksulluğu bitirmenin yolununkadınların mikro kredi ile tanışmasındangeçtiğini vurgulayan Akın, "Türkiye'deyoksulluğu bitirmek mikro girişimcilik ilemümkündür. Yoksulların desteklenmesihususunda Sayın CumhurbaşkanımızRecep Tayyip Erdoğan'ın önderliğindeTürkiye çok mesafe kat etmiştir" dedi.
61 İLDE 170 BİN KİŞİ Türkiye İsrafı Önleme VakfıBaşkanı Prof. Dr. Aziz Akgül ise,Hamdi Akın'ın 2003'te mikro krediprojesinin ilk başladığı andan itibarenhem finansman hem de yol göstericilikanlamında kendilerine destek verdiğiniifade ederek, "Akın'ın verdiği destek 61ilde 91 şubede 2003'ten bu yana 170bin mikro girişimciye ulaşmamızdaönderlik etti" diye konuştu.
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