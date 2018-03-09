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Dar gelirliye iş

Dar gelirliye iş
Graamen Mikrofinans Programı çatısı altında Kayseri'de faaliyet gösteren Hamdi Akın Kayseri Mikrofinans Şubesi, şimdiye kadar bin 574 dar gelirli mikro girişimciye destek sağladı. Yeni dönemde mikro kredi kullanacak kadınlara ise çekleri törenle verildi. Törende konuşan Akfen Holding Başkanı Hamdi Akın, kredi kullanan kadınların küçük rakamlarla 'harikalar yarattıklarını' belirterek, projenin, kâr amacı gütmeyen ve sadece yoksullara kaynak aktarılan bir finans modeli olduğunu söyledi. 2018 yılı için Kayseri'deki girişimci kadınlara 200 bin liralık destek sağlayacaklarını kaydeden Akın, "Başlangıç kredi tutarı bin lira olan mikro kredide 200 bin lira yaklaşık 200 kadının yeni işe başlaması anlamına geliyor. 700-800 liralık mikrokrediyle yapılan işleri görünce 'Biz hiçbir şey yapmamışız' diyorum. Başarılarını görünce bütçeyi ikiye katladım" şeklinde konuştu. Türkiye'de yoksulluğu bitirmenin yolunun kadınların mikro kredi ile tanışmasından geçtiğini vurgulayan Akın, "Türkiye'de yoksulluğu bitirmek mikro girişimcilik ile mümkündür. Yoksulların desteklenmesi hususunda Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde Türkiye çok mesafe kat etmiştir" dedi.


61 İLDE 170 BİN KİŞİ
Türkiye İsrafı Önleme Vakfı Başkanı Prof. Dr. Aziz Akgül ise, 'ın 2003'te mikro kredi projesinin ilk başladığı andan itibaren hem finansman hem de yol göstericilik anlamında kendilerine destek verdiğini ifade ederek, "Akın'ın verdiği destek 61 ilde 91 şubede 2003'ten bu yana 170 bin mikro girişimciye ulaşmamızda önderlik etti" diye konuştu.
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