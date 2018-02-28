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Antalya havalimanı TAVlandı
TAV Havalimanları, IC İçtaş'ın Antalya Havalimanı'ndaki yüzde 49'luk payını almak üzere anlaştı. bu anlaşmayla tüm dünyada işlettiği havalimanı sayısını 18'e, yıllık yolcu sayısını yaklaşık 141 milyona çıkaracak. Anlaşmayla TAV ve Fraport, havalimanını eşit ortak olarak yönetecek ve yüzde 50 temettü hakkına sahip olacak. TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener, "Anlaşmayla 'de yatırım yapmak konusundaki kararlılığımızı ve Türk havacılığının geleceğine olan inancımızı bir kez daha vurgulamış oluyoruz" dedi.
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  • 28 Şubat 2018, Çarşamba
  • Gazete
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