KOBİ’ler dünyaya açılacak
İhracatçılar için e-ihracatı daha kolay ve ulaşılabilir kılacak 3 yıllık strateji ve eylem planı hazırlandı. Destek mekanizmaları da içeren plan ile, KOBİ’ler ve mikro girişimcilerin e-ticaret alanında uluslararası işbirliği imkanlarının geliştirilmesi amaçlanıyor
LOJİSTİK-TEDARİK ÜSLERİ
● Türkiye'nin lojistik kapasitesi geliştirilecek. e-ihracata yönelik yerel ve bölgesel lojistik üslerin planlanması, kurulması ve e-ihracat odaklı işletimi sağlanacak. 2020'nin 4'üncü çeyreğinde lojistik üssü kurulacak.
● e-ihracatta hızlı teslim yapılabilmesi ve iade maliyetlerinin azaltılması amacıyla yurt dışında tedarik üslerinin kurulması da desteklenecek.
● Gümrük işlemleri, sınır ötesi e-ticaret ihtiyaçları çerçevesinde geliştirilecek. Bu çerçevede e-ihracatta KDV iadelerine ilişkin uygulama süreçleri iyileştirilecek.
● Sınır ötesi e-ticarette ürün güvenliği ve denetiminin etkinleştirilmesi sağlanacak. e-ticarete konu ürünlerde tüketici haklarını koruyacak hukuki altyapı geliştirilecek. e-ihracatta güven artırıcı tedbirlerin alındığını gösteren işaret veya damga gibi bir uygulama getirilecek.
● e-ihracat yapan firmaların uluslararası rekabetçiliği geliştirilecek. Uluslararası alanda e-ihracat platformlarının kurulması ve işletilmesine yönelik destek mekanizmaları oluşturulacak. Yöresel ve el emeği ürünlerinin sınır ötesi e-ticarete konu edilmesine dönük destek mekanizması kurulacak.
● Türkiye'de e-ihracatçı firma sayısı artırılacak ve mikro girişimcilerin e-ihracatçı olması sağlanacak. Esnaf ve sanatkarlarda e-ihracat bilincinin oluşturulması amacıyla Esnaf ve Sanatkarlar Şurası'nda 'e-İhracat Komitesi' oluşturulacak. Kadınların ihracatın sunduğu imkanlardan yararlanmalarını sağlamaya yönelik eğitim programları ve seminerler düzenlenecek.
● e-ihracatın geliştirilmesine yönelik uluslararası işbirlikleri yapılacak.
YÖNLENDİRME KURULU OLUŞTURULACAK
'e-İhracat Stratejisi ve Eylem Planı', Ekonomi Bakanlığı koordinasyonu ve sekretaryasında planda sorumlu kılınan kurum ve kuruluşlar tarafından ilgili kuruluşların katkı ve destekleriyle yürütülecek. Kurulacak İzleme ve Değerlendirme Komitesi tarafından yılda 2 kez toplantılar düzenlenerek eylemler bazında performans değerlendirmesi yapılacak ve uygulama adımları çerçevesinde eylemlerin hayata geçirilme sürecinde ortaya çıkabilecek ihtiyaçlar, sorunlar ve güncellemeler değerlendirilecek. Oluşturulacak e-İhracat Stratejisi Yönlendirme Kurulu tarafından yılda bir kez gerçekleştirilecek toplantıda da, eylemlerin hayata geçirilmesi konusunda ihtiyaç halinde güncellemeler yapılabilecek.
Etiketler: KOBİ , ekonomi bakanlığı , kdv , Türkiye
- 08 Şubat 2018, Perşembe
- Gazete
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Allah,devletimizi vatanımızı milletimizi,askeri,savunma sanayi ve ekonomik zaferlerle donatsın İnşallah.
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