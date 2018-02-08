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’ler dünyaya açılacak

İhracatçılar için e-ihracatı daha kolay ve ulaşılabilir kılacak 3 yıllık strateji ve eylem planı hazırlandı. Destek mekanizmaları da içeren plan ile, ’ler ve mikro girişimcilerin e-ticaret alanında uluslararası işbirliği imkanlarının geliştirilmesi amaçlanıyor

KOBİ’ler dünyaya açılacak
Ekonomi Bakanlığı'nca, Türk ihracatçılar için e-ihracatı daha kolay ve ulaşılabilir kılarak 'nin uluslararası ticaretteki payını artırmak ve ülkeyi bölgesel bir e-ticaret merkezi haline getirmek amacıyla '2018-2020 e-İhracat Stratejisi ve Eylem Planı' hazırlandı. 3 yıllık plan ile e-ihracata ilişkin yasal, teknik, uygulama altyapı ihtiyaçlarının karşılanarak bütüncül mevzuat oluşturulması, lojistik alanında geliştirilecek formüllerle hızlı kargo taşımacılığının daha etkin hale getirilmesi, toplu gönderilerin daha ucuza taşınarak iade maliyetlerinin azaltılması, gümrük işlemlerinin kolaylaştırılması hedefleniyor. Planla; Türkiye merkezli ödeme hizmet sağlayıcılarının uluslararası alanda tanınırlığının artırılması, ihracatçılara yönelik destek mekanizmalarının oluşturulması, 'ler ve mikro girişimcilerin e-ihracatla tanışmaları sağlanarak farkındalıklarının artırılması ve e-ticaret alanında uluslararası işbirliği imkanlarının geliştirilmesi amaçlanıyor. 7 hedef ve 23 eylemden oluşan plana göre;

LOJİSTİK-TEDARİK ÜSLERİ
● Türkiye'nin lojistik kapasitesi geliştirilecek. e-ihracata yönelik yerel ve bölgesel lojistik üslerin planlanması, kurulması ve e-ihracat odaklı işletimi sağlanacak. 2020'nin 4'üncü çeyreğinde lojistik üssü kurulacak.
● e-ihracatta hızlı teslim yapılabilmesi ve iade maliyetlerinin azaltılması amacıyla yurt dışında tedarik üslerinin kurulması da desteklenecek.
● Gümrük işlemleri, sınır ötesi e-ticaret ihtiyaçları çerçevesinde geliştirilecek. Bu çerçevede e-ihracatta iadelerine ilişkin uygulama süreçleri iyileştirilecek.
● Sınır ötesi e-ticarette ürün güvenliği ve denetiminin etkinleştirilmesi sağlanacak. e-ticarete konu ürünlerde tüketici haklarını koruyacak hukuki altyapı geliştirilecek. e-ihracatta güven artırıcı tedbirlerin alındığını gösteren işaret veya damga gibi bir uygulama getirilecek.
● e-ihracat yapan firmaların uluslararası rekabetçiliği geliştirilecek. Uluslararası alanda e-ihracat platformlarının kurulması ve işletilmesine yönelik destek mekanizmaları oluşturulacak. Yöresel ve el emeği ürünlerinin sınır ötesi e-ticarete konu edilmesine dönük destek mekanizması kurulacak.
● Türkiye'de e-ihracatçı firma sayısı artırılacak ve mikro girişimcilerin e-ihracatçı olması sağlanacak. Esnaf ve sanatkarlarda e-ihracat bilincinin oluşturulması amacıyla Esnaf ve Sanatkarlar Şurası'nda 'e-İhracat Komitesi' oluşturulacak. Kadınların ihracatın sunduğu imkanlardan yararlanmalarını sağlamaya yönelik eğitim programları ve seminerler düzenlenecek.
● e-ihracatın geliştirilmesine yönelik uluslararası işbirlikleri yapılacak.

YÖNLENDİRME KURULU OLUŞTURULACAK
'e-İhracat Stratejisi ve Eylem Planı', koordinasyonu ve sekretaryasında planda sorumlu kılınan kurum ve kuruluşlar tarafından ilgili kuruluşların katkı ve destekleriyle yürütülecek. Kurulacak İzleme ve Değerlendirme Komitesi tarafından yılda 2 kez toplantılar düzenlenerek eylemler bazında performans değerlendirmesi yapılacak ve uygulama adımları çerçevesinde eylemlerin hayata geçirilme sürecinde ortaya çıkabilecek ihtiyaçlar, sorunlar ve güncellemeler değerlendirilecek. Oluşturulacak e-İhracat Stratejisi Yönlendirme Kurulu tarafından yılda bir kez gerçekleştirilecek toplantıda da, eylemlerin hayata geçirilmesi konusunda ihtiyaç halinde güncellemeler yapılabilecek.
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  • 08 Şubat 2018, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Hakan Hakan

Allah,devletimizi vatanımızı milletimizi,askeri,savunma sanayi ve ekonomik zaferlerle donatsın İnşallah.

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cevapla 08.02.2018 10:17
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