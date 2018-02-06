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Enerjisa’nın ına 4.8 kat talep

Enerjisa’nın halka arzına 4.8 kat talep
Enerjisa Enerji 'nin hissedarları Sabancı Holding ve E.ON'un yüzde 20 hissesinin ına 4.8 kat talep geldiği bildirildi. AŞ'den yapılan açıklamada, şirketin halka arz işleminin toplam büyüklüğünün 1 milyar 476 milyon lira seviyesinde gerçekleştiği kaydedilerek, "Yatırımcılardan gelen talebin büyüklüğü ise 7 milyar 48 milyon liraya eşit oldu. 100 lotluk hisse karşılığı pay başına fiyat 6.25 lira olarak belirlendi. Güçlü yabancı ve yerli yatırımcılar tarafından büyük ilgi gören halka arzda talep, arzın 4.8 katı kadar oldu" denildi. Açıklamada, payların, 8 Şubat'ta ENJSA koduyla borsada işleme açılmasının beklendiği belirtildi.
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