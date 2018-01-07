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e soğuk zammı geliyor

Domatese soğuk zammı geliyor
Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Başkanı Mustafa Satıcı, piyasada azlığı ve soğuk giden havalar nedeniyle domatesin fiyatının yükselişte olduğunu belirterek, "Önümüzdeki günlerde üretimin artmasıyla fiyatların normalleşmesini bekliyoruz" dedi. Satıcı, geçtiğimiz yıllarda Rusya krizine bağlı olarak domates üreticisinin bir miktar tedirginlik yaşadığını hatırlatarak, "Domatesteki üretimin bir kısmı diğer çeşit ürünlere geçti. Arzda azalma oldu. Fiyatlar mevsim normallerinin üzerinde" dedi.
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