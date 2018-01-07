Domatese soğuk zammı geliyor

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Başkanı MustafaSatıcı, piyasada domates azlığı ve soğuk giden havalar nedeniyle domatesin fiyatının yükselişte olduğunu belirterek, "Önümüzdeki günlerde üretimin artmasıyla fiyatların normalleşmesini bekliyoruz" dedi. Satıcı, geçtiğimiz yıllarda Rusya krizine bağlı olarak domates üreticisinin bir miktar tedirginlik yaşadığını hatırlatarak, "Domatesteki üretimin bir kısmı diğer çeşit ürünlere geçti. Arzdaazalma oldu. Fiyatlar mevsim normallerinin üzerinde" dedi.
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