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Rekor kırıyo'rus'

Türk ine damgasını vurdu. Kültür ve verilerine göre sayısı Ekim’de 2.99 milyonu, 10 aylık dönemde ise 29.05 milyonu buldu... Rekorun ilk sırası ise Rus’tu...

Rekor kırıyorus
Doğu-batısı, kuzeyi güneyi bir cenneti. hem tarihi hem de ik özellikleriyle tüm ziyaretçilerini mest etti. Ruslar ise rekor kırdı. Geçtiğimiz yıl tam anlamıyla Rus yılı oldu. Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı 'dan gelen turist sayısındaki yükselişin öncülüğünde Ekim ayında yüzde 22.2, yılın ilk 10 ayında yüzde 28 artış gösterdi. Kültür ve Bakanlığı verilerine göre turist sayısı Ekim'de 2.99 milyon, 10 aylık dönemde 29.05 milyon kişi oldu. Rusya ile yaşanan uçak krizinin en ağır etkilediği sektörlerin başında gelen turizmde, iki ülke ilişkilerinin yeniden normale dönmesi ile birlikte büyük artışlar yaşandı. Ekim'de Rus ziyaretçi sayısı yüzde 99 artışla 442 bin 970 kişi olurken, yılın 10 ayında yüzde 495 artışla 4.57 milyon Rus Türkiye'yi ziyaret etti. Geçen yılın 10 aylık döneminde Türkiye'yi yaklaşık 767 bin Rus turist ziyaret etmişti. Rus ziyaretçi sayısındaki artışlar, turizm verilerinin toparlanmasındaki en büyük belirleyici konumunda. Türkiye'yi 2012'de 3.6 milyon, 2013'te 4.2 milyon, 2014'te 4.4 milyon, 2015'te 3.6 milyon Rus turist ziyaret ederken turizmin kayıp yılı olarak değerlendirilen 2016'da bu rakam 886 bin olarak gerçekleşmişti.

DİPTEN ZİRVEYE
En son 2001 yılında Rus turist sayısında 757 bini gören Türkiye, böylece 10 aylık performansı ile dipten zirveye çıkarak bu alanda rekor turist sayısına ulaştı. 2014 ve 2015'te 36.8 ve 36.2 milyon olarak gerçekleşen yabancı ziyaretçi sayısı, 2016'da 25.3 milyona gerilemişti.

BAZ ETKİSİ GEÇTİ
Ekim ayından turist sayısında yaşanan artış yüzde 22.2 olarak gerçekleşirken baz etkisiyle önceki aylarda görülen sert artış ivmesinde normalleşme işareti görüldü. Eylül ayında yıllık artış yüzde 42.8 olmuştu. Temmuz ayında, darbe girişiminin yaşandığı 2016 Temmuz'una göre kıyaslandığı için yüzde 46.3'e varan yükseliş izlenmişti.
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  • 30 Aralık 2017, Cumartesi
  • Gazete
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