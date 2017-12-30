Rekor kırıyo'rus'

Doğu-batısı, kuzeyi güneyi bir cenneti. Türkiye hem tarihi hem de turistik özellikleriyle tüm ziyaretçilerini mest etti. Ruslar ise rekor kırdı. Geçtiğimiz yıl tam anlamıyla Rus yılı oldu. Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı Rusya'dan gelen turist sayısındaki yükselişin öncülüğünde Ekim ayında yüzde 22.2, yılın ilk 10 ayında yüzde 28 artış gösterdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre turist sayısı Ekim'de 2.99 milyon, 10 aylık dönemde 29.05 milyon kişi oldu. Rusya ile yaşanan uçak krizinin en ağır etkilediği sektörlerin başında gelen turizmde, iki ülke ilişkilerinin yeniden normale dönmesi ile birlikte büyük artışlar yaşandı. Ekim'de Rusziyaretçi sayısı yüzde 99 artışla442 bin 970 kişi olurken, yılın10 ayında yüzde 495 artışla4.57 milyon Rus Türkiye'yiziyaret etti. Geçen yılın10 aylık döneminde Türkiye'yiyaklaşık 767 bin Rusturist ziyaret etmişti. Rus ziyaretçi sayısındaki artışlar, turizm verilerinin toparlanmasındaki en büyük belirleyici konumunda. Türkiye'yi 2012'de 3.6 milyon, 2013'te 4.2 milyon, 2014'te 4.4 milyon, 2015'te 3.6 milyon Rus turist ziyaret ederken turizmin kayıp yılı olarak değerlendirilen 2016'da bu rakam 886 bin olarak gerçekleşmişti.
DİPTEN ZİRVEYE En son 2001 yılındaRus turist sayısında757 bini gören Türkiye,böylece 10 aylık performansıile dipten zirveye çıkarak bualanda rekorturist sayısına ulaştı. 2014 ve 2015'te 36.8 ve 36.2 milyon olarak gerçekleşen yabancı ziyaretçi sayısı, 2016'da 25.3 milyona gerilemişti.
BAZ ETKİSİ GEÇTİ
Ekim ayından turist sayısında yaşanan artış yüzde 22.2 olarak gerçekleşirken baz etkisiyle önceki aylarda görülen sert artış ivmesinde normalleşme işareti görüldü. Eylül ayında yıllık artış yüzde 42.8 olmuştu. Temmuz ayında, darbe girişiminin yaşandığı 2016 Temmuz'una göre kıyaslandığı için yüzde 46.3'e varan yükseliş izlenmişti.
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