La Nina etkisi belirginleşirken Meteoroloji'den yeni uyarılar geldi. Kuzey, iç ve batı kesimlerde bulutlu hava yoğunlaşıyor. Ege kıyılarında gece saatlerinde sağanak bekleniyor. Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege'de güneyli rüzgarlar kuvvetlenirken Trakya'da kısa süreli fırtına etkili olacak. Sıcaklıklar ise mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ediyor. Peki İstanbul'a kar yağacak mı, ne zaman yağacak? Hafta sonu hava nasıl?

Giriş Tarihi: 21.11.2025 09:22
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hava tahmin raporunu yayımladı. Buna göre yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinde bulutlanma artarken, gece saatlerinde özellikle Güney Ege kıyıları ve Balıkesir'in batısında yerel sağanaklar etkili olacak. Rüzgar Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege'de güneyli yönlerden kuvvetlenerek zaman zaman kısa süreli fırtınaya dönebilir.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ettiği raporda, sabah ve gece saatlerinde doğu bölgelerinde sis ve pus görülebileceği belirtiliyor. Yetkililer, kuvvetli rüzgar nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması konusunda uyarıyor. Öte yandan İstanbul için de kar tahmini geldi.

O TARİHLERDE İSTANBUL BEYAZA BÜRÜNECEK

Meteoroloji Uzmanı Dr. Güven Özdemir'e göre aralık ayında güçlü bir kar yağışı ihtimali düşük. Kar senaryosu daha çok ocak ve şubat aylarında devreye giriyor:

"24 Kasım'dan sonra başlayacak yeni yağış rejiminin barajlara az da olsa can katacağını düşünüyoruz. Ancak barajlar açısından en etkili kaynak kar yağışı. Fakat bu noktada henüz istediğimiz sinyalleri alamıyoruz. Aralık ayında da İstanbul'da kuvvetli kar yağışı görülme ihtimali düşük. Kar yağışı ihtimali ocak ve şubat aylarında daha yüksek. Eğer 20 Aralık-20 Ocak arasında soğuk hava akımları beklenenden güçlü gelirse, daha etkili kar yağışları görülebilir. Ama İstanbul'un kıyı bölgelerinde kalıcı bir kar örtüsü oluşması çok zor."

BUGÜN YURTTA HAVA DURUMU NASIL?

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Balıkesir'in batı ilçeleri'nin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), Trakya'da yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/ saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 24°C

Parçalı bulutlu

ÇANAKKALE °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 21°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu