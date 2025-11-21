❄ O TARİHLERDE İSTANBUL BEYAZA BÜRÜNECEK

Meteoroloji Uzmanı Dr. Güven Özdemir'e göre aralık ayında güçlü bir kar yağışı ihtimali düşük. Kar senaryosu daha çok ocak ve şubat aylarında devreye giriyor:

"24 Kasım'dan sonra başlayacak yeni yağış rejiminin barajlara az da olsa can katacağını düşünüyoruz. Ancak barajlar açısından en etkili kaynak kar yağışı. Fakat bu noktada henüz istediğimiz sinyalleri alamıyoruz. Aralık ayında da İstanbul'da kuvvetli kar yağışı görülme ihtimali düşük. Kar yağışı ihtimali ocak ve şubat aylarında daha yüksek. Eğer 20 Aralık-20 Ocak arasında soğuk hava akımları beklenenden güçlü gelirse, daha etkili kar yağışları görülebilir. Ama İstanbul'un kıyı bölgelerinde kalıcı bir kar örtüsü oluşması çok zor."