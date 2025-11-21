İstanbul'da hava ters köşe! La Nina vites artırdı: Önce ısıtacak sonra üşütecek
La Nina etkisi belirginleşirken Meteoroloji'den yeni uyarılar geldi. Kuzey, iç ve batı kesimlerde bulutlu hava yoğunlaşıyor. Ege kıyılarında gece saatlerinde sağanak bekleniyor. Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege'de güneyli rüzgarlar kuvvetlenirken Trakya'da kısa süreli fırtına etkili olacak. Sıcaklıklar ise mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ediyor. Peki İstanbul'a kar yağacak mı, ne zaman yağacak? Hafta sonu hava nasıl?
Giriş Tarihi: 21.11.2025 09:22