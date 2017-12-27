İsdemir’de mutlu son

Oyak Maden MetalürjiGrubu şirketlerindenİskenderun DemirÇelik Fabrikası (İsdemir)ve Hak-İş Konfederasyonuarasında 1 Ocak 2018ile 31 Aralık 2020 tarihlerinikapsayan toplu iş sözleşmesiimzalandı. 3 bin 107işçiyi kapsayan sözleşmeninimza törenine OYAK GenelMüdürü Süleyman SavaşErdem, İsdemir Genel Müdürü TokerÖzcan, Hak-İş Konfederasyonu GenelBaşkanı Mahmut Arslan ve Çelik-İşGenel Başkanı Yunus Değirmenci katıldı.Erdem, "Üyelerimiz kadar çalışanlarımızınhaklarını da gözetiyor, 'emek'kavramını çok değerli görüyoruz. Görüşmelerinçalışanlarımızın mutluluğuylasonuçlanması bizi de mutlu ediyor" dedi.
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