 ;
Yol Durumu
  1. Et fiyatı yüzde 25 düştü
  2. Sigortaya tavan geldi

’de mutlu son

İsdemir’de mutlu son
Oyak Maden Metalürji Grubu şirketlerinden İskenderun Demir Çelik Fabrikası () ve Hak-İş Konfederasyonu arasında 1 Ocak 2018 ile 31 Aralık 2020 tarihlerini kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı. 3 bin 107 işçiyi kapsayan sözleşmenin imza törenine OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, İsdemir Genel Müdürü Toker Özcan, Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan ve Çelik-İş Genel Başkanı Yunus Değirmenci katıldı. Erdem, "Üyelerimiz kadar çalışanlarımızın haklarını da gözetiyor, 'emek' kavramını çok değerli görüyoruz. Görüşmelerin çalışanlarımızın mutluluğuyla sonuçlanması bizi de mutlu ediyor" dedi.
Etiketler:
  • 27 Aralık 2017, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar