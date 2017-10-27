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ye 4 milyar dolar

Bu yıl Ocak-Eylül döneminde elektrikte devreye alınan 3 bin 620 megavatlık kapasiteyle ları 4 milyar doları aştı. Türkiye'nin elektrikteki kurulu gücü Eylül sonu itibarıyla 81 bin 647 megavata yükseldi. Söz konusu kapasitenin yüzde 55'ini hidroelektrik, rüzgar, güneş, jeotermal, biyokütle ve linyit kaynaklarının içinde olduğu yerli ve yenilenebilir enerji santralleri oluşturdu.
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