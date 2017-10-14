İş davalarında arabulucu dönemi

İşçi ve işverenarasındaki anlaşmazlıklardaönce arabulucuyabaşvurulmasını zorunlukılan İş MahkemeleriYasa Tasarısı, MeclisGenel Kurulu'nda kabuledildi. Arabuluculuklailgili düzenleme 1 Ocak2018'den itibarenyürürlüğe girecek.Kanuna veya bireysel yada toplu iş sözleşmesinedayanan işçi, işverenalacağı, tazminatıve işe iade talebiyleaçılan davalarda, öncearabulucuya başvurulmasıgerekecek. Arabulucu,yapılan başvuruyugörevlendirildiği tarihtenitibaren 3 hafta içindesonuçlandıracak. Bu süre,zorunlu hallerde arabulucutarafından en fazla 1hafta uzatılabilecek. İşsözleşmesi feshedilen işçi,fesih bildiriminin tebliğitarihinden itibaren 1 ayiçinde işe iade talebiyleara bulucuya başvurmakzorunda olacak. Tazminat(ihbar tazminatı), kötüniyet tazminatı için zamanaşımı süresi ise 10 yıldan 5yıla indirildi.
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