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İş davalarında dönemi

İş davalarında arabulucu dönemi
İşçi ve işveren arasındaki anlaşmazlıklarda önce arabulucuya başvurulmasını zorunlu kılan İş Mahkemeleri Yasa Tasarısı, Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. lukla ilgili düzenleme 1 Ocak 2018'den itibaren yürürlüğe girecek. Kanuna veya bireysel ya da toplu iş sözleşmesine dayanan işçi, işveren alacağı, tazminatı ve işe iade talebiyle açılan davalarda, önce arabulucuya başvurulması gerekecek. Arabulucu, yapılan başvuruyu görevlendirildiği tarihten itibaren 3 hafta içinde sonuçlandıracak. Bu süre, zorunlu hallerde arabulucu tarafından en fazla 1 hafta uzatılabilecek. İş sözleşmesi feshedilen işçi, fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren 1 ay içinde işe iade talebiyle ara bulucuya başvurmak zorunda olacak. Tazminat (ihbar tazminatı), kötü niyet tazminatı için zaman aşımı süresi ise 10 yıldan 5 yıla indirildi.
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  • 14 Ekim 2017, Cumartesi
  • Gazete
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