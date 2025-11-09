Okullar ne zaman açılacak? Kasım ara tatili ne zaman bitiyor, okullar ayın kaçında açılacak? İşte MEB 2025-2026 takvimi

(Kaynak: AA)

ARA TATİLDE ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ ÇEVRİM İÇİ YAPILACAK

Öğretmenlerin merakla beklediği açıklamayı Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin duyurdu. 2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili döneminde gerçekleştirilecek olan öğretmen seminerleri, yani mesleki çalışmalar, bu yıl çevrim içi ortamda yapılacak.

Bakan Tekin, yaptığı açıklamada "Öğretmenlerimiz, okul yöneticilerimiz ve ilgili birimlerimizle yaptığımız değerlendirmeler sonucunda, 10–14 Kasım 2025 tarihleri arasındaki mesleki çalışma haftasını çevrim içi olarak düzenleme kararı aldık." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, sınav maratonuna hazırlanan 8. ve 12. sınıf öğrencilerine eğitim uzmanlarından önemli bir hatırlatma geldi. Uzmanlar, öğrencilerin bu dönemde derslerden uzaklaşıp dinlenmeye zaman ayırmaları gerektiğini belirterek, ara tatilin verimli bir şekilde değerlendirilmesi yönünde tavsiyede bulundu.