PODCAST CANLI YAYIN

Okullar ne zaman açılacak? Kasım ara tatili ne zaman bitiyor, okullar ayın kaçında açılacak? İşte MEB 2025-2026 takvimi

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin heyecanla beklediği Kasım ara tatili, 7 Kasım Cuma günü ders zilinin son kez çalmasıyla birlikte milyonlarca öğrencinin kısa bir molaya çıkmasıyla başladı. Peki okullar ne zaman, ayın kaçında açılacak? İşte MEB 2025-2026 takvimi!

Giriş Tarihi:
Okullar ne zaman açılacak? Kasım ara tatili ne zaman bitiyor, okullar ayın kaçında açılacak? İşte MEB 2025-2026 takvimi

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimine göre bu dönem öğrencileri iki ara tatil ve bir yarıyıl tatili bekliyor. Aileler ise tatil planlarını, hafta sonlarıyla birleştiğinde toplam 9 gün sürecek Kasım ara tatiline göre yapıyor. Peki Kasım ara tatili ne zaman bitiyor? Okullar ne zaman açılacak?

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre, 7 Kasım Cuma günü son ders zilinin çalmasıyla birlikte okullar tatile girdi. Hafta sonlarıyla birleştiğinde toplam 9 gün sürecek ara tatilin ardından öğrenciler, 17 Kasım Pazartesi günü yeniden ders başı yaparak eğitimlerine kaldıkları yerden devam edecek.

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

MEB 2025-2026 TAKVİMİ

İlk ara tatil: 10-14 Kasım 2025

Yarıyıl (sömestr) tatili 19-30 Ocak 2026

İkinci dönemin başlangıcı 2 Şubat 2026

İkinci ara tatil 16-20 Mart 2026

Okulların kapanışı 19 Haziran 2026

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

ARA TATİLDE ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ ÇEVRİM İÇİ YAPILACAK
Öğretmenlerin merakla beklediği açıklamayı Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin duyurdu. 2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili döneminde gerçekleştirilecek olan öğretmen seminerleri, yani mesleki çalışmalar, bu yıl çevrim içi ortamda yapılacak.

Bakan Tekin, yaptığı açıklamada "Öğretmenlerimiz, okul yöneticilerimiz ve ilgili birimlerimizle yaptığımız değerlendirmeler sonucunda, 10–14 Kasım 2025 tarihleri arasındaki mesleki çalışma haftasını çevrim içi olarak düzenleme kararı aldık." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, sınav maratonuna hazırlanan 8. ve 12. sınıf öğrencilerine eğitim uzmanlarından önemli bir hatırlatma geldi. Uzmanlar, öğrencilerin bu dönemde derslerden uzaklaşıp dinlenmeye zaman ayırmaları gerektiğini belirterek, ara tatilin verimli bir şekilde değerlendirilmesi yönünde tavsiyede bulundu.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'dan Azerbaycan dönüşü duyurdu: Bahçeli ile Cumhur Zirvesi | Gazze'ye deprem konteynerleri | Trump ve F-35 mesajı
Tuğba, Nisa, Cansu... Tabutta al yazma gözlerde yaş! Kocaeli'deki faciada can veren 6 kadın toprağa verildi
Kocaelispor - Galatasaray | CANLI
Ölen 6 cana hakaret ve küfür ettiler! Kocaeli'de parfüm fabrikası faciası sonrası skandal paylaşımlar
TOKİ 500 bin konut projesi için büyük gün yarın! İl il başvuru ekranı açılıyor! İşte şartlar, ödeme planı ve T.C. detayına dikkat
Doğu Akdeniz'de at izi it izine karıştı! GKRY, İsrail, Mısır... Mavi Vatan karşıtı "intikam" tatbikatı | Türkiye Kıbrıs'ı yedirmeyecek
Fenerbahçe'ye buldozer gibi forvet! Transferde dev bomba
Amerikan rüyası kapanma kabusuna döndü, ülke kontak kapattı! Shutdown Amerika!
Kocaeli'de parfüm deposu faciası! 6 kadın gözyaşları içinde toprağa verildi... Gözaltı sayısı artıyor
Başkan Erdoğan'dan Özel'in hadsiz sözlerine yanıt: "Biz o seviyeye inmeyiz, inemeyiz!"
Mandalinci İmamoğlu'nun izinde! Hayali ödemeler Sayıştay raporunda | Bomba: CHP'li Kadıköy Belediyesi CHP'li Bodrum Belediyesi'ni yalanladı
Ajan Hüseyin Gün’ün rehberinden FETÖ'den CIA'ye MOSSAD'dan İsrail'e casus ağı çıktı! Türkiye karşıtı plan deşifre edildi
Memur ve emekliye Ocak zammı geliyor! Merkez Bankası'nın enflasyon tahmininden sonra kim ne kadar alacak?
Kutup koridoru açıldı: Arktik soğuklar geliyor! MGM'den İstanbul, İzmir ve birçok ilde yağış alarmı! 2 gün sonra...
Karadeniz'de kriz! Trabzon'dan Soçi'ye giden Türk gemisine Rusya engeli
Beşiktaş'ın Antalyaspor maçı sonrası şok yorum! "Sergen'in ihaneti"
CHP’li belediyelerde su faturası uçtu! Elektrik yüzde 43 arttı... Suya yüzde 350 zam yapıldı
Güllü’nün ölümünde dikkat çeken ayrıntı: Kızı Tuğyan’ın şok WhatsApp mesajları ortaya çıktı!
Temelinde Berat Albayrak imzası var! Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali Akkuyu NGS'den tarihi görüntüler A Haber'de!
Kanarya'da tek hedef 3 puan! Fenerbahçe'nin Kayserispor maçı muhtemel 11'i