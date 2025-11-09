Okullar ne zaman açılacak? Kasım ara tatili ne zaman bitiyor, okullar ayın kaçında açılacak? İşte MEB 2025-2026 takvimi

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimine göre bu dönem öğrencileri iki ara tatil ve bir yarıyıl tatili bekliyor. Aileler ise tatil planlarını, hafta sonlarıyla birleştiğinde toplam 9 gün sürecek Kasım ara tatiline göre yapıyor. Peki Kasım ara tatili ne zaman bitiyor? Okullar ne zaman açılacak?
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre, 7 Kasım Cuma günü son ders zilinin çalmasıyla birlikte okullar tatile girdi. Hafta sonlarıyla birleştiğinde toplam 9 gün sürecek ara tatilin ardından öğrenciler, 17 Kasım Pazartesi günü yeniden ders başı yaparak eğitimlerine kaldıkları yerden devam edecek.
MEB 2025-2026 TAKVİMİ
İlk ara tatil: 10-14 Kasım 2025
Yarıyıl (sömestr) tatili 19-30 Ocak 2026
İkinci dönemin başlangıcı 2 Şubat 2026
İkinci ara tatil 16-20 Mart 2026
Okulların kapanışı 19 Haziran 2026