Bugün okul var mı? 19 Ocak 2022 okullar tatil mi? Eskişehir, Karabük, Rize, Gaziantep, Adıyaman, Kahramanmaraş, Bolu, Kırıkkale, Konya

19 Ocak okullar tatil mi? Okul var mı? soruları yoğun olarak araştırlıyor. Meteoroloji'den son dakika uyarılar gelmeye devam ediyor. Hal böyle olunca öğrenci, veli ve öğretmenler de Valiliklerden 'kar tatili' açıklaması gelip gelmediğini merak ediyor. 18 Ocak'ta hava şartlarındaki olumsuzluklar nedeniyle bir çok ilde okullar tatil edilmişti. Gözler 19 Ocak Çarşamba gününe çevrildi. Peki Valiliklerden son dakika açıklama geldi mi? Hangi illerde okullar tatil edildi? İşte son dakika gelişmeler...
19 OCAK 2022 BUGÜN KAR TATİLİ OLAN İLLER!
DİYARBAKIR
Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, okulların kar yağışı nedeniyle bir günlüğüne tatil edildiğini duyurdu.
Konuya ilişkin Vali Münir Karaloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Diyarbakır'ımız il genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 19 Ocak Çarşamba günü, eğitime bir gün süre ile ara verildi. Kamu kurum ve kuruluşları çalışanlarımızdan hamile, engelli, diyaliz hastaları ile kalp ve böbrek yetmezliği, kanser vb. kronik ağır hastalığı olan memur ve diğer kamu görevlilerimiz, 19 Ocak Çarşamba günü bir gün süre ile idari izinli sayılacaklar" ifadelerine yer verdi.
ERZURUM
Erzurum'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle merkez ilçelerden Yakutiye, Palandöken ve Aziziye'de okullar bir gün tatil edildi.
Engelli ve hamile kamu personeli ise idari izinli sayılacak.
GAZİANTEP
Gaziantep'te yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi.
Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kentte yoğun kar yağışının olduğunu belirtti.
Gül, açıklamasında, "Yoğun kar yağışı dolayısıyla 19 Ocak Çarşamba günü Gaziantep genelinde eğitime (halk eğitim dahil) bir gün ara verilmiştir. Hamile ve engelli kamu personeli idari izinli sayılacaktır. Lütfen zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayın." ifadelerini kullandı.
HATAY
Hatay genelinde sağanak ve kar nedeniyle okulların tatil edildiği bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada "İlimizde devam eden kuvvetli yağışlar dolayısıyla 19 Ocak Çarşamba günü Hatay genelinde eğitim ve öğretime 1 gün ara verilmiştir." ifadesine yer verildi.
Açıklamada ayrıca, hamile ve engelli kamu personelinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.
KAHRAMANMARAŞ
Kahramanmaraş'ta etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime ara verildiği bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, il ve ilçelerde devam eden yoğun kar yağışıyla olumsuz hava koşulları nedeniyle her tür kademedeki resmi, özel okul ve kurumlarda eğitim ve öğretimin 19 Ocak Çarşamba tatil edildiği belirtildi.
Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.