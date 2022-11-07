AUZEF sınav giriş belgesi YAYIMLANDI MI? AUZEF sınav yerleri belli oldu mu? 2022- 2023 AUZEF sınav tarihleri

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi vize sınavları 12 Kasım - 13 Kasım 2022 tarihleri arasında yapılacak. AUZEF öğrencileri vize sınavları için hazırlıklarını sürdürürken sınav giriş belgelerinin yayımlanıp yayımlanmadığını merak ediyor. Bu noktada internet arama motorlarında AUZEF sınav giriş belgesi YAYIMLANDI MI? AUZEF sınav yerleri belli oldu mu? sorularınıa yanıt aranıyor. İşte 2022- 2023 AUZEF sınav tarihleri ve sınav giriş belgesi hakkında gelişmeler...