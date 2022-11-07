AUZEF sınav giriş belgesi YAYIMLANDI MI? AUZEF sınav yerleri belli oldu mu? 2022- 2023 AUZEF sınav tarihleri

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi vize sınavları 12 Kasım - 13 Kasım 2022 tarihleri arasında yapılacak. AUZEF öğrencileri vize sınavları için hazırlıklarını sürdürürken sınav giriş belgelerinin yayımlanıp yayımlanmadığını merak ediyor. Bu noktada internet arama motorlarında AUZEF sınav giriş belgesi YAYIMLANDI MI? AUZEF sınav yerleri belli oldu mu? sorularınıa yanıt aranıyor. İşte 2022- 2023 AUZEF sınav tarihleri ve sınav giriş belgesi hakkında gelişmeler...
AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?
AUZEF vize sınav giriş belgesi henüz yayımlanmadı. AUZEF vize sınav giriş yerleri ve belgesinin bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Sınav giriş belgeleri genellikle sınav tarihinden 1 hafta önce açıklanıyor. Öğrenciler "https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/" adresinden sınav giriş belgelerine erişebilirler.
2022-2023 AUZEF SINAV TAKVİMİ
Ara Dönem (Vize) Sınavları 12 Kasım - 13 Kasım 2022
Yarıyıl Sonu (Bitirme Sınavları) 24 Aralık - 25 Aralık 2022
Yarıyıl Sonu (Telafi Sınavları) 04 Şubat - 05 Şubat 2023
AUZEF Bahar Dönemi sınav tarihleri henüz açıklanmadı. Resmi bir açıklama geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.