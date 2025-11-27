AÖL sınav yerleri açıklandı mı? MEB AÖL e-sınavlar ve yazılı sınavlar ne zaman?
Milli Eğitim Bakanlığı’nın Açık Öğretim Lisesi için duyurduğu sınav takvimi sonrasında AÖL öğrencileri gözlerini sınav tarihlerine ve giriş belgelerine çevirdi. Peki AÖL sınav yerleri açıklandı mı? İşte 2025 e-sınavlar ve yazılı sınav tarihleri…
2025-2026 eğitim öğretim yılının 1. dönemine ait e-sınav ve yazılı sınav takviminin açıklanmasıyla birlikte AÖL öğrencilerinde hareketlilik başladı. Sınavlara katılacak adaylar, belirlenen tarihler sonrası gözlerini bu kez sınav yerlerine çevirdi ve sınav giriş belgelerinin ne zaman erişime açılacağını merak etmeye başladı. İşte MEB AÖL sınav tarihleri…
AÖL SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Yazılı Sınavlar:
Adaylar, 15 Aralık 2025 tarihinden itibaren öğrenci/T.C. kimlik numaraları ve şifrelerini kullanarak sınav giriş belgelerine ulaşabilecek. Açık Öğretim Ortaokulu öğrencileri aionet.meb.gov.tr üzerinden Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi öğrencileri ise aolweb.meb.gov.tr adresine giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini edinebilecek.
e-Sınavlar:
e-Sınavlara katılacak öğrenciler, 24 Kasım 2025 tarihinden itibaren aynı şekilde sistemlere giriş yaparak sınav yerlerini gösteren fotoğraflı sınav giriş belgelerini görüntüleyebilecek. Bu tarihle birlikte tüm adaylar, hangi merkezde sınava gireceklerini resmi sistemlerden öğrenebilecek.
2025 AÖL SINAV TARİHLERİ
1. Oturum: 20 Aralık 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00'da
2. Oturum: 20 Aralık 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00'te
3. Oturum: 21 Aralık 2025 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00'da
e-Sınavlar, 1 - 31 Aralık 2025 tarihleri arasında yapılacaktır.