AÖL sınav yerleri açıklandı mı? MEB AÖL e-sınavlar ve yazılı sınavlar ne zaman?

2025-2026 eğitim öğretim yılının 1. dönemine ait e-sınav ve yazılı sınav takviminin açıklanmasıyla birlikte AÖL öğrencilerinde hareketlilik başladı. Sınavlara katılacak adaylar, belirlenen tarihler sonrası gözlerini bu kez sınav yerlerine çevirdi ve sınav giriş belgelerinin ne zaman erişime açılacağını merak etmeye başladı. İşte MEB AÖL sınav tarihleri…

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv) AÖL SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Yazılı Sınavlar:

Adaylar, 15 Aralık 2025 tarihinden itibaren öğrenci/T.C. kimlik numaraları ve şifrelerini kullanarak sınav giriş belgelerine ulaşabilecek. Açık Öğretim Ortaokulu öğrencileri aionet.meb.gov.tr üzerinden Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi öğrencileri ise aolweb.meb.gov.tr adresine giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini edinebilecek.