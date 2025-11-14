2026 TUS TAKVİMİ | TUS sınavı ne zaman? 2026 TUS başvuru ve sonuç tarihi

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 2026 tarihleri ÖSYM tarafından açıklandı. TUS, tıp fakültesi mezunlarının uzmanlık alanı seçimi için girdiği kritik bir sınav ve yılda iki kez düzenleniyor. İşte güncel tarihler...
TUS 2026 Sınav Tarihleri Ne Zaman?
ÖSYM takvimine göre 2026 yılı sınav tarihleri şu şekilde belirlendi:
1. Dönem: 15 Mart 2026
2. Dönem: 23 Ağustos 2026
Her iki dönem de adayların uzmanlık tercihlerinde önemli rol oynayacak.
TUS 2026 Başvuru Tarihleri Ne Zaman?
Sınav başvuruları belirlenen tarihler arasında ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yapılacak:
1. Dönem Başvuruları: 28 Ocak – 5 Şubat 2026
2. Dönem Başvuruları: 8 – 16 Temmuz 2026