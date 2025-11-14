2026 TUS TAKVİMİ | TUS sınavı ne zaman? 2026 TUS başvuru ve sonuç tarihi

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 2026 tarihleri ÖSYM tarafından açıklandı. TUS, tıp fakültesi mezunlarının uzmanlık alanı seçimi için girdiği kritik bir sınav ve yılda iki kez düzenleniyor. İşte güncel tarihler...