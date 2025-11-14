PODCAST CANLI YAYIN

2026 TUS TAKVİMİ | TUS sınavı ne zaman? 2026 TUS başvuru ve sonuç tarihi

2026 yılı Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) tarihleri ÖSYM tarafından açıklandı. Tıp fakültesi mezunlarının uzmanlık alanı seçimi için girdiği TUS, yılda iki kez düzenleniyor. TUS 2026 sınav ve başvuru takvimi, uzmanlık yolunda planlama yapan tüm tıp mezunları için büyük önem taşıyor. İşte güncel sınav takvimi ve detaylar...

Giriş Tarihi:
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 2026 tarihleri ÖSYM tarafından açıklandı. TUS, tıp fakültesi mezunlarının uzmanlık alanı seçimi için girdiği kritik bir sınav ve yılda iki kez düzenleniyor. İşte güncel tarihler...

(AA)(AA)

TUS 2026 Sınav Tarihleri Ne Zaman?

ÖSYM takvimine göre 2026 yılı sınav tarihleri şu şekilde belirlendi:

1. Dönem: 15 Mart 2026

2. Dönem: 23 Ağustos 2026

Her iki dönem de adayların uzmanlık tercihlerinde önemli rol oynayacak.

(AA)(AA)

TUS 2026 Başvuru Tarihleri Ne Zaman?

Sınav başvuruları belirlenen tarihler arasında ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yapılacak:

1. Dönem Başvuruları: 28 Ocak – 5 Şubat 2026

2. Dönem Başvuruları: 8 – 16 Temmuz 2026

(AA)(AA)

2026 TUS sonuçları ne zaman açıklanacak?

TUS 1. dönem sınav sonuçları: 15.04.2026
TUS 2. dönem sınav sonuçları: 17.09.2026 tarihlerinde ÖSYM tarafından adaylara duyurulacak.

