YKS tercihleri için geri sayımın başlamasının ardından tercih yapacak olan öğrenciler 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban puanları hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Üniversite taban puanları ve başarı sıralaması hakkındaki detaylar da araştırılıyor. Peki, YKS tercihleri nasıl yapılır? TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylar ön lisans programlarını, Alan Yeterlilik Testi (AYT) veya Yabancı Dil Testi'nin (YDT) ilgili puan türünde 180 ve daha fazla puan alanlar lisans programlarını tercih edebilecek. Adaylar, tercih işlemlerini T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile 29 Temmuz'a kadar ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden bireysel olarak gerçekleştirecek. İşte 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban tavan puanları! Hangi üniversite kaç puanla öğrenci alıyor?