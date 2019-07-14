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  • 14.07.2019 15:05
  • Son Güncelleme: 14.07.2019 15:05

lisans açıklandı mı? lisans sınavı soruları cevapları ekranı!

lisans sınavı sınava giren adaylar tarafından heyecanla bekleniyor. cevapları ne zaman açıklanacak? tarafınca düzenlenen Kamu Personeli Seçme sınavının ilk oturumu bugün yapıldı. Sınavlara giren adaylar her yıl soruların cevapların açıklanmasını heyecanla bekliyorlar. Sorulara ve cevaplara bakarak tahmini puanlarını hesaplıyorlar. Sınava giren adaylar, ÖSYM tarafınca açıklamanın yapılmasının ardından 10 gün süreyle https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile soruların tamamına erişebiliyorlar. Konu ile ilgili ÖSYM tarafından yapılan açıklamalarını haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz.

14 Temmuz KPSS lisans soruları cevapları açıklandı mı? İşte KPSS 2019 lisans sınavı soruları cevapları ÖSYM ekranı. KPSS soruları cevapları yorumları 2019 yayınlandı mı sorusu ile ilgili ÖSYM duyurusu araştırılıyor. Memur olmak isteyen vatandaşlar merkezi sınavlara girerek yükse puan almaya çalışıyorlar. Kamu Personeli Seçme Sınavı farklı oturumlardan oluşuyor. 14 Temmuz tarihinde ÖSYM tarafından yapılacak olan KPSS'nin sonuçlarının açıklanacağı tarih de belli oldu. 14 Temmuz 2019 tarihinde yapılacak sınavın sonuçları 29 Ağustos 2019 tarihinde açıklanacak. Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirilecektir.Her testte, örneğin Genel Yetenekte, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.

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HaberlerEğitim Haberleri14 Temmuz KPSS lisans soruları cevapları açıklandı mı? KPSS 2019 lisans sınavı soruları cevapları ÖSYM ekranı!
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