e Okul VBS giriş nasıl yapılır? Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından öğrenci velilerini bilgilendirmek adına ve öğrencilerin okul ile işlemlerini kolayca yapabilmesi için uygulamaya alınan e-Okul sistemi, 2. dönem sınavlarının yapılması ile birlikte ziyaretçi akınına uğruyor. Öğretmenler tarafından sınav sonuçları e-Okul sistemine girilir ve öğrenci ya da velileri buradan notları görüntüleyebilir. Peki, e Okul VBS giriş nasıl yapılır? İşte e-Okul VBS giriş sayfası...

E-OKUL VBS GİRİŞ NASIL YAPILIR?

Son günlerde 2. dönem sınavlarının yapılmasıyla öğrenci ve veliler notları merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlğınca uygulamaya sunulan e Okul sistemine https://e-okul.meb.gov.tr/ adresi üzerinden giriş yapılır. Bu sayfa üzerinde iki tane giriş paneli vardır. Bunlardan ilki okul yönetiminin kullandığı, ikincisi ise öğrenci velilerinin kullandığı paneldir. Öğrenci ve velilerin e-Okul sistemi üzerinden işlem yapabilmesi için sağdaki ekrana yani veli bilgilendirme giriş ekranı üzerinden gerekli bilgileri girerek sisteme giriş yapması gerekiyor. Sisteme giriş yapıldıktan sonra sol ekranda gelen pencereler üzerinden not bilgisi, devamsızlık bilgisi ve birçok okul ile ilgili işlemlerin görebilirsiniz.

E-OKUL İLE HANGİ BİLGİLER GÖRÜNTÜLENEBİLİR?

2007 yılında MEB tarafından hizmete sokulan e-Okul sistemi, birçok yeniliği eğitim hayatımız ile buluşturmuş durumda, bunlardan bir tanesi de öğrenci öğretmen görüşmeleri. Bu konu artık beklenmesi gereken bir toplantı veya birkaç saat sürebilen toplu öğretmen görüşmeleri gibi durumlardan çıkmış durumda. Hem veli, hem öğrenci hem de öğretmenler için giriş seçenekleri bulunan e-okul, bir öğrencinin eğitim öğretim hayatı boyunca yaşanan kayda değer veya ayrıntılı birçok gelişmeyi kayıt altında tutuyor.

Bütün devlet ve özel ilköğretim okulları, ortaöğretim ve özel eğitim kurumları, resmi işlem ve duyurularını e-okul sistemi üzerinden yürütmektedir. Ancak, e-Okul yalnızca okullarla ilgili olan gelişmeleri içermez. Aynı zamanda, ortak düzenlenen Milli Eğitim Bakanlığı sınavlarının duyuruları, sınav sonuç açıklamaları da e-Okul sistemi üzerinden öğrencilere ulaştırılır.