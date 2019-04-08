LGS başvuru kılavuzu: 2019 LGS başvuru nasıl yapılır? MEB LGS sınavı ne zaman?

LGS başvuru işlemleri devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan takvimde, LGS sınavının 1 Haziran'da yapılacağı bildirilmişti. Sınava hazırlık yapan yüz binlerce öğrenci başvuruların nasıl yapılacağını araştırıyor. MEB yayınladığı başvuru kılavuzu ile merak edilen sorulara yanıt verdi. Peki, 2019 LGS başvuru nasıl yapılır? LGS sınavı ne zaman?