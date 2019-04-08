LGS başvuru kılavuzu: 2019 LGS başvuru nasıl yapılır? MEB LGS sınavı ne zaman?
LGS başvuru kılavuzunun yayınlanması ile birlikte başvuru işlemlerinin detayları belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 3 Nisan'da alınmaya başlayan LGS başvuru süreci devam ediyor. Peki, LGS başvuru kılavuzu ile başvuru işlemleri nasıl yapılır? 2019 LGS başvuru şartları neler? LGS sınavı ne zaman yapılacak? İşte konu ile ilgili detaylar...
08.04.2019 10:04
- Son Güncelleme: 08.04.2019 10:04
LGS başvuru işlemleri devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan takvimde, LGS sınavının 1 Haziran'da yapılacağı bildirilmişti. Sınava hazırlık yapan yüz binlerce öğrenci başvuruların nasıl yapılacağını araştırıyor. MEB yayınladığı başvuru kılavuzu ile merak edilen sorulara yanıt verdi. Peki, 2019 LGS başvuru nasıl yapılır? LGS sınavı ne zaman?
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