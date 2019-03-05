YKS başvuru işlemleri 6 Mart'ta sona erecek. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için geri sayım başladı. Üniversite hayali ile sınava hazırlanan binlerce öğrenci başvurularını tamamladı. Başvuru yapamayanların ellerini çabuk tutmaları gerekiyor. Peki, YKS TYT başvuru nasıl yapılır? YKS para yatırma işlemleri hangi bankaya yatırılacak? İşte konu ile ilgili ayrıntılar...

6 Mart'ta sona eren YKS başvuruları ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden gerçekleştiriliyor. Adaylar internet üzerinden başvurularını yaptıktan sonra başvuru ücretini de yatırarak başvurularını tamamlayacaklar.

YKS PARA YATIRMA HANGİ BANKAYA YATIRILACAK? (ÖSYM PARA YATIRMA)

YKS sınav ücretleri TYT, AYT ve YDT'nin her biri için 50,00 TL'dir. Ücretler aşağıdaki bankalara yatırılacak.

Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç) Türk Ekonomi Bankası'nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.)

Sınav ücreti, ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartıyla da yatırılabilecektir.

2019 YKS NE ZAMAN?

YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT): 15 Haziran 2019

YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testi (YDT): 16 Haziran 2019

YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT): 16 Haziran 2019