YPG kendi mezarını kazıyor! Rakka ve Tabka'dan çarpıcı görüntüler

PKK'nın Suriye kolu YPG, Şam'ın istikrarı önünde büyük engel teşkil ediyor. 10 Mart'ta Suriye Cumhurbaşkanı Şara ve YPG elebaşı Abdi arasında imzalanan mutabakat bir türlü yerine getirilmiyor.
YPG, Suriye ordusuna entegre olup işgal altında tuttuğu toprakları teslim etmiyor, "Adem-i Merkeziyetçilik" adı altında "özerklik" istiyor. Bu durum hem Ankara'nın hem de Şam'ın sabrını taşırmış vaziyette.
Suriye ordusunun YPG'ye dönük harekat hazırlığında olduğu konuşulurken YPG'nin Tabka ve Rakka çevresinde tüneller kazmaya başladığı tespit edildi.
RAKKA'YI KÖSTEBEK YUVASINA ÇEVİRDİLER
10 Mart Mutabakatına uymayan örgüt, Fırat'ın doğusundaki Rakka ve Tabka başta olmak üzere birçok kentte yeni tünel ağları kazıyor.
Park, bahçe ve stadyum çevrelerinde yoğunlaşan tünel kazıları, son 2 ayda artış gösterirken hastanelerin altına kadar uzanıyor.
Açık kaynaklara ve uydu görüntülerine yansıyan bilgilere göre örgüt üyeleri, Fırat Nehri kıyısında yer alan stratejik öneme sahip Rakka kentinde 14 yeni tünel girişi kazdı.