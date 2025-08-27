PODCAST CANLI YAYIN

YPG kendi mezarını kazıyor! Rakka ve Tabka'dan çarpıcı görüntüler

Terör örgütü YPG, Suriye Ordusu’nun olası operasyonuna karşı Rakka ve Tabka başta olmak üzere birçok kentte yeni tüneller kazıyor. Son iki ayda hız kazanan çalışmalarla, sadece Rakka’da 14 yeni tünel girişi tespit edildi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
PKK'nın Suriye kolu YPG, Şam'ın istikrarı önünde büyük engel teşkil ediyor. 10 Mart'ta Suriye Cumhurbaşkanı Şara ve YPG elebaşı Abdi arasında imzalanan mutabakat bir türlü yerine getirilmiyor.

YPG, Suriye ordusuna entegre olup işgal altında tuttuğu toprakları teslim etmiyor, "Adem-i Merkeziyetçilik" adı altında "özerklik" istiyor. Bu durum hem Ankara'nın hem de Şam'ın sabrını taşırmış vaziyette.

Suriye ordusunun YPG'ye dönük harekat hazırlığında olduğu konuşulurken YPG'nin Tabka ve Rakka çevresinde tüneller kazmaya başladığı tespit edildi.

Kazılan tünellerden bir görüntüKazılan tünellerden bir görüntü

RAKKA'YI KÖSTEBEK YUVASINA ÇEVİRDİLER

10 Mart Mutabakatına uymayan örgüt, Fırat'ın doğusundaki Rakka ve Tabka başta olmak üzere birçok kentte yeni tünel ağları kazıyor.

Tünel girişiTünel girişi

Park, bahçe ve stadyum çevrelerinde yoğunlaşan tünel kazıları, son 2 ayda artış gösterirken hastanelerin altına kadar uzanıyor.

Tünelin içiTünelin içi

Açık kaynaklara ve uydu görüntülerine yansıyan bilgilere göre örgüt üyeleri, Fırat Nehri kıyısında yer alan stratejik öneme sahip Rakka kentinde 14 yeni tünel girişi kazdı.

Uydu görüntüsüUydu görüntüsü

ABD'nin verdiği araçlarla tahkimat yapan örgüt, sivilleri kalkan yapmaya hazırlanıyor.

YPG'nin hazırlıkları sürüyorYPG'nin hazırlıkları sürüyor

Örgütün hastanelerin altından dahi tünel geçirdiği tespit edildi.

Uydu görüntüsüUydu görüntüsü

UYARILARA ALDIRIŞ ETMİYORLAR

YPG, Şam hükümetiyle imzaladıkları 10 Mart Mutabakatına uymamakta ısrar ediyor.

Tünel çalışmalarına ait başka bir görüntüTünel çalışmalarına ait başka bir görüntü

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara liderliğindeki yeni yönetim, YPG'nin silahlarını teslim edip Suriye Ordusu'na entegre olması gerektiği yönünde uyarılarda bulunsa da terör örgütü YPG bu uyarılara uymayıp sahada askeri hazırlık yapmaya başladı.

Tünel görüntüsüTünel görüntüsü

ABD'nin vermiş olduğu askeri araçları temas hatlarına sevk eden örgüt, önemli gördüğü bölgelerde tünel ve mevzi kazarak tahkimat hazırlığı yapıyor.
Yerel kaynaklar, Suriye Ordusu'nun YPG bölgelerine yönelik yeni bir operasyon hazırlığı içinde olduğunu bildiriyor.

Tünel girişiTünel girişi

TÜNELLER RAKKA'DA YOĞUNLAŞTI

Örgüt, Rakka şehrinde onlarca yeni tünel girişi kazdı. Açık kaynaklara yansıyan bilgilere göre tünel giriş-çıkışları; park, bahçe, refüj gibi alanlarda yoğunlaşmış durumda.

Tünel içinden farklı bir kareTünel içinden farklı bir kare

Son aylarda kazılan yeni tünel girişi sayısının 14 olduğu belirtiliyor. Bunların 8 tanesi Rakka şehir merkezinde bulunan stadyumun çevresi ile park ve bahçelerin içine kazılmış durumda.

Bölgenin tepeden görüntüsüBölgenin tepeden görüntüsü

Bu tünel ağı hakkında net bilgi bulunmasa da uzunluğunun onlarca kilometre olduğu öne sürülüyor.


Tünelin içiTünelin içi

HASTANELERİ GÖZLERİNE KESTİRDİLER

Bir başka fotoğraf ise Rakka'daki hastaneden. Bölge halkı tarafından çekilen bir fotoğrafta, örgüt mensuplarının hastane etrafına tünel girişi kazdığı görülüyor.

Hastane girişine tünel kazıldığı iddiasıHastane girişine tünel kazıldığı iddiası

Tünelin hastanenin altından geçtiği, hastane içerisinde de girişi olabileceği değerlendiriliyor.

Tünel kazma çalışmalarına ait bir kareTünel kazma çalışmalarına ait bir kare

Daha önceki operasyonlarda da sivillerin arkasına sığınan örgüt, yapacağı algı operasyonları için şimdiden zemin hazırlama çabası içerisinde.

KolajKolaj

Fotoğraflarda, terör örgütü mensuplarının tünel çalışmalarını brandalar ve çadırlarla gizlemeye çalıştığı da görülüyor.

