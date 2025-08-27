YPG kendi mezarını kazıyor! Rakka ve Tabka'dan çarpıcı görüntüler

PKK'nın Suriye kolu YPG, Şam'ın istikrarı önünde büyük engel teşkil ediyor. 10 Mart'ta Suriye Cumhurbaşkanı Şara ve YPG elebaşı Abdi arasında imzalanan mutabakat bir türlü yerine getirilmiyor.



YPG, Suriye ordusuna entegre olup işgal altında tuttuğu toprakları teslim etmiyor, "Adem-i Merkeziyetçilik" adı altında "özerklik" istiyor. Bu durum hem Ankara'nın hem de Şam'ın sabrını taşırmış vaziyette.



Suriye ordusunun YPG'ye dönük harekat hazırlığında olduğu konuşulurken YPG'nin Tabka ve Rakka çevresinde tüneller kazmaya başladığı tespit edildi.