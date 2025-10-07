PODCAST CANLI YAYIN

Vatikan tarih verdi: Papa Leo ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye yapıyor

Papa 14. Leo ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye yapıyor. Vatikan Papa'nın 27-30 Kasım tarihleri arasında Türkiye'de olacağını duyurdu. Peki Papa Leo'nun ziyaret tarihinin önemi ne? İşte tüm detaylar...

Vatikan tarih verdi: Papa Leo ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye yapıyor

Vatikan, Papa 14. Leo'nun ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye yapacağını açıkladı. Papa 14. Leo'nun 27-30 Kasım tarihleri arasında Türkiye'de olacağı belirtildi.

DİKKAT ÇEKEN ZAMANLAMA

Türkiye ziyaretinin Birinci İznik Konsili'nin yıl dönümüne denk gelmesi dikkat çekti. Birinci İznik Konsili, Hristiyanlık tarihinde önemli yer tutuyor. Roma İmparatoru I. Konstantinos'un çağrısıyla Hristiyanlıkta kiliseye bağlı bütün piskoposların katılımıyla 325 yılında düzenlenmişti. Hristiyanlık tarihi açısından önemli kabul edilen konsilde önemli dini konular tartışılıp karara bağlanmıştı.

Vatikan kaynakları, aynı seyahatte Lübnan'ın da programa dahil edileceğini belirtti. Lübnan Maruni Kilisesi lideri Patrik Beşara el-Rai, ağustos ayında yaptığı açıklamada papanın 'Aralık ayına kadar' ülkeyi ziyaret edeceğini söylemişti. Haziran ayında Vatikan'ı ziyaret eden Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun'un da resmi davette bulunduğu aktarıldı.

EN SON 2014'TE PAPA FRANCIS GELMİŞTİ

Çok dinli yapısıyla öne çıkan Lübnan'ı son olarak 2012'de Papa 16. Benedikt ziyaret etmişti. Türkiye'ye ise son papa ziyareti 2014 yılında Papa Francis tarafından yapılmıştı. Ancak sağlık sorunları nedeniyle bu yılki İznik törenlerine katılamamıştı.

