PODCAST CANLI YAYIN

Papa Leo’nun ilk durağı Türkiye ve Lübnan! İki haftalık ziyarette dikkat çeken zamanlama

Papa 14. Leo ilk yurt dışı ziyareti kapsamında kasım ayında Türkiye ve Lübnan’ı ziyaret edecek. Papa Leo’nun programında İstanbul’un da olduğu belirtilirken zamanlaması dikkat çekti. Türkiye’ye ise en son 2014’te Papa Franciscus gelmişti.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Papa Leo’nun ilk durağı Türkiye ve Lübnan! İki haftalık ziyarette dikkat çeken zamanlama

Papa 14. Leo ilk yurt dışı ziyareti kapsamında kasım ayında Türkiye ve Lübnan'ı ziyaret edecek. Papa Leo'nun programında İstanbul'un da yer aldığı bildirildi.

Papa Leo, AAPapa Leo, AA

İLK DURAK TÜRKİYE

Papa Leo'nun iki haftalık seyahatinde Türkiye ve Lübnan'ı ziyaret etmesi bekleniyor.

Papa Leo, AAPapa Leo, AA

DİKKAT ÇEKEN ZAMANLAMA

Türkiye ziyaretinin Birinci İznik Konsili'nin yıl dönümüne denk gelmesi dikkat çekti. Birinci İznik Konsili, Hristiyanlık tarihinde önemli yer tutuyor. Roma İmparatoru I. Konstantinos'un çağrısıyla Hristiyanlıkta kiliseye bağlı bütün piskoposların katılımıyla 325 yılında düzenlenmişti. Hristiyanlık tarihi açısından önemli kabul edilen konsilde önemli dini konular tartışılıp karara bağlanmıştı.

Vatikan kaynakları, aynı seyahatte Lübnan'ın da programa dahil edileceğini belirtti. Lübnan Maruni Kilisesi lideri Patrik Beşara el-Rai, ağustos ayında yaptığı açıklamada papanın 'Aralık ayına kadar' ülkeyi ziyaret edeceğini söylemişti. Haziran ayında Vatikan'ı ziyaret eden Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun'un da resmi davette bulunduğu aktarıldı.

Papa Leo, AAPapa Leo, AA

EN SON 2014'TE PAPA FRANCIS GELMİŞTİ

Çok dinli yapısıyla öne çıkan Lübnan'ı son olarak 2012'de Papa 16. Benedikt ziyaret etmişti. Türkiye'ye ise son papa ziyareti 2014 yılında Papa Francis tarafından yapılmıştı. Ancak sağlık sorunları nedeniyle bu yılki İznik törenlerine katılamamıştı.

Papa 14. Leo’dan Siyonist İsrail’e tepki: Filistinliler topraklarından göç etmeye zorlanıyorlar | Dünyaya barış ve ateşkes çağrısıPapa 14. Leo’dan Siyonist İsrail’e tepki: Filistinliler topraklarından göç etmeye zorlanıyorlar | Dünyaya barış ve ateşkes çağrısı
Papa 14. Leo’dan Siyonist İsrail’e tepki: Filistinliler topraklarından göç etmeye zorlanıyorlar | Dünyaya barış ve ateşkes çağrısı

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Şehit yakınları ve gaziler Beştepe'de! Başkan Erdoğan'dan Netanyahu'ya "Kudüs" tokadı: Biz bu coğrafyada ev sahibiyiz, oyunları bozacağız
MSB duyurdu! Doğu Akdeniz’de Türkiye-Mısır tatbikatı... GKRY'ye İsrail uyarısı... "TSK'nın Suriye'de terörle mücadelesi sürecek"
Borsa İstanbul
Aziz İhsan Aktaş’tan dikkat çeken iddia: Ekrem İmamoğlu ile Rıza Akpolat kavgası yolsuzlukları ortaya çıkardı
Suriye’de Tom Barrack çelişkisi! Washington üst düzey diplomatlarını aniden görevden aldı
MHP'den "Bahçeli Modeli" çıkışı! Feti Yıldız "Literatüre geçecek" diyerek anlattı: Barış için önemli bir anahtar
Türk Telekom
Soykırım ordusundaki askerlerin itirafları kan dondurdu! Vahşeti tek tek anlattılar | "Çocukların üzerine mermi yağdırdım"
Başkan Erdoğan BM öncesi Abbas'ı kabul edecek! Manidar zamanlama manidar zirve... Netanyahu ve İsrail'i kudurtacak iki başlık masada
ChatGPT'ye kısıtlama geliyor: Kullanıcılar artık doğrulamaya tabi tutulacak
Trump ile Netanyahu arasında ikinci küfür krizi! Bu kez Katar saldırısından sonra…
Aşk ve Gözyaşı
Kandıra'da kargo gemisi karaya oturdu! Geminin mürettebatı helikopterle kurtarıldı
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturmasında sona gelindi! Ekosistemde son viraj | Bin sayfalık dev iddianame geliyor
Trump İngiltere’de “krallar gibi” ağırlandı! Windsor Kalesi’nde büyük ziyafet: Beyaz Saray’dan ilginç paylaşım
İsrail artık gizlemiyor bile: Siyonist bakan ABD ile Gazze'yi nasıl paylaşacaklarını açıkladı!
KAR GELİYOR! Meteoroloji'den sel ve fırtına alarmı: Balkan soğukları İstanbul'u titretecek! Gök gürültülü sağanak için saat verildi: 11 ilde...
Hem başarılı hem güzel! Kayahan'ın minik kızıydı! Son hali annesi İpek Açar’ın paylaşımında ortaya çıktı
Fenerbahçe - Alanyaspor maçı sonrası flaş sözler! "O yıldızdan vazgeçmeli"
Sıra Almanya'nın fethinde! Okan Buruk ilk 11'ini belirledi