Papa Leo’nun ilk durağı Türkiye ve Lübnan! İki haftalık ziyarette dikkat çeken zamanlama

Papa Leo, AA

EN SON 2014'TE PAPA FRANCIS GELMİŞTİ

Çok dinli yapısıyla öne çıkan Lübnan'ı son olarak 2012'de Papa 16. Benedikt ziyaret etmişti. Türkiye'ye ise son papa ziyareti 2014 yılında Papa Francis tarafından yapılmıştı. Ancak sağlık sorunları nedeniyle bu yılki İznik törenlerine katılamamıştı.