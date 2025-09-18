Papa Leo’nun ilk durağı Türkiye ve Lübnan! İki haftalık ziyarette dikkat çeken zamanlama

Papa 14. Leo ilk yurt dışı ziyareti kapsamında kasım ayında Türkiye ve Lübnan'ı ziyaret edecek. Papa Leo'nun programında İstanbul'un da yer aldığı bildirildi.
İLK DURAK TÜRKİYE
Papa Leo'nun iki haftalık seyahatinde Türkiye ve Lübnan'ı ziyaret etmesi bekleniyor.
DİKKAT ÇEKEN ZAMANLAMA
Türkiye ziyaretinin Birinci İznik Konsili'nin yıl dönümüne denk gelmesi dikkat çekti. Birinci İznik Konsili, Hristiyanlık tarihinde önemli yer tutuyor. Roma İmparatoru I. Konstantinos'un çağrısıyla Hristiyanlıkta kiliseye bağlı bütün piskoposların katılımıyla 325 yılında düzenlenmişti. Hristiyanlık tarihi açısından önemli kabul edilen konsilde önemli dini konular tartışılıp karara bağlanmıştı.
Vatikan kaynakları, aynı seyahatte Lübnan'ın da programa dahil edileceğini belirtti. Lübnan Maruni Kilisesi lideri Patrik Beşara el-Rai, ağustos ayında yaptığı açıklamada papanın 'Aralık ayına kadar' ülkeyi ziyaret edeceğini söylemişti. Haziran ayında Vatikan'ı ziyaret eden Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun'un da resmi davette bulunduğu aktarıldı.