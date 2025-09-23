Trump’ın BM binasında yürüyen merdivenle imtihanı! Kürsüde eleştirmişti: Bozuk merdivendeki anlar ortaya çıktı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda kürsüde BM binasına yönelik ilginç eleştirisinin arka planı ortaya çıktı. Trump'ın kürsüye çıkmadan önce eşi First Lady Melania ile birlikte adım attığı yürüyen merdivenin bozulduğu anlar gündeme damga vurdu.
TEKNİK SORUNLAR TRUMP'I ÇİLEDEN ÇIKARDI
Trump New York'taki BM Genel Merkezi'nde yürürken gazetecilerin sorularını gülümseyerek cevaplıyordu. Kısa süre içinde başlayan teknik sorunlar Trump'ı çileden çıkardı.
YÜRÜYEN MERDİVEN ANİDEN BOZULDU
Beyaz bir döpiyes ve topuklu ayakkabı giyen Melania, eşi ile birlikte yürüyen merdivene doğru adım attı.
İkilinin çıkmasından saniyeler sonra yürüyen merdiven durdu ve First Lady korkuluğa sıkıca tutunup ne olduğunu görmek için arkasına döndü.
First Lady ve Trump bir süre duraksadıktan sonra durgun merdivenleri ağır adımlarla çıkarken birkaç santim ötede boş bir yürüyen merdiven rahatça hareket ediyordu.
Merdivenlerin başında Trump'ı bir kadın karşıladı ve kadının ona söylediği ilk şey, "Yürüyen merdiveniniz bozuldu" oldu.