Trump’ın BM binasında yürüyen merdivenle imtihanı! Kürsüde eleştirmişti: Bozuk merdivendeki anlar ortaya çıktı

Beyaz bir döpiyes ve topuklu ayakkabı giyen Melania, eşi ile birlikte yürüyen merdivene doğru adım attı.

Trump çiftinin zor anları, Reuters

İkilinin çıkmasından saniyeler sonra yürüyen merdiven durdu ve First Lady korkuluğa sıkıca tutunup ne olduğunu görmek için arkasına döndü.

First Lady ve Trump bir süre duraksadıktan sonra durgun merdivenleri ağır adımlarla çıkarken birkaç santim ötede boş bir yürüyen merdiven rahatça hareket ediyordu.

Merdivenlerin başında Trump'ı bir kadın karşıladı ve kadının ona söylediği ilk şey, "Yürüyen merdiveniniz bozuldu" oldu.