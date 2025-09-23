PODCAST CANLI YAYIN

Trump’ın BM binasında yürüyen merdivenle imtihanı! Kürsüde eleştirmişti: Bozuk merdivendeki anlar ortaya çıktı

ABD Başkanı Donald Trump’ın kürsüye çıkmak üzere BM binasında eşi First Lady Melania Trump ile ilerlerken yürüyen merdivenin aniden bozulduğu anlar gündeme damga vurdu. Trump, kürsüsünde teleprompterı bozulduktan sonra BM binasını eleştirmişti. Yayımlanan görüntülerle Trump’ın ilginç sözlerinin arka planı da ortaya çıktı. İşte Trump çiftinin zor anları…

ABD Başkanı Donald Trump'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda kürsüde BM binasına yönelik ilginç eleştirisinin arka planı ortaya çıktı. Trump'ın kürsüye çıkmadan önce eşi First Lady Melania ile birlikte adım attığı yürüyen merdivenin bozulduğu anlar gündeme damga vurdu.

TEKNİK SORUNLAR TRUMP'I ÇİLEDEN ÇIKARDI

Trump New York'taki BM Genel Merkezi'nde yürürken gazetecilerin sorularını gülümseyerek cevaplıyordu. Kısa süre içinde başlayan teknik sorunlar Trump'ı çileden çıkardı.

YÜRÜYEN MERDİVEN ANİDEN BOZULDU

Beyaz bir döpiyes ve topuklu ayakkabı giyen Melania, eşi ile birlikte yürüyen merdivene doğru adım attı.

İkilinin çıkmasından saniyeler sonra yürüyen merdiven durdu ve First Lady korkuluğa sıkıca tutunup ne olduğunu görmek için arkasına döndü.

First Lady ve Trump bir süre duraksadıktan sonra durgun merdivenleri ağır adımlarla çıkarken birkaç santim ötede boş bir yürüyen merdiven rahatça hareket ediyordu.

Merdivenlerin başında Trump'ı bir kadın karşıladı ve kadının ona söylediği ilk şey, "Yürüyen merdiveniniz bozuldu" oldu.

ÖNCE YÜRÜYEN MERDİVEN SONRA PROMPTER

Dakikalar sonra, diplomatlara ve dünya liderlerine hitap etmek üzere sahneye çıkan Trump teleprompterının çalışmadığını öğrenince şaşkına döndü.

"FIRST LADY DÜŞEBİLİRDİ"

Trump konuşmasında, BM'yi çatışma yaşayan ülkelere barış müzakereleri yapmak yerine sadece "sert ifadeli" mektuplar göndermekle suçladı.

Örgütü eleştiren Trump, "Birleşmiş Milletler'den aldığım tek şey, yukarı çıkarken tam ortasında duran bir yürüyen merdivendi. First Lady'nin durumu iyi olmasaydı düşebilirdi." dedi.

