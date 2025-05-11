İsrailli Asker’den soykırım itirafı: Vahşeti bir bir anlattı!

Ortadoğu vampiri İsrail, katliamlara aralıksız devam ediyor. Tarihin en büyük soykırımına imza atan İsrail'de bir askerin itirafları korkunç gerçeği bir kez daha ortaya çıkardı. İşte İsrail'in Negev Çölü'ndeki Sde Teiman Toplama Kampı'nda görevli askerin itirafları:



Buraya insanlar canlı giriyor ama ceset torbalarında çıkıyorlar. Gerçek sürpriz, burada birinin hayatta kalması.

Filistinli mahkumlar aç bırakılıyor, savaş yaraları tedavi edilmiyor. Hatta bazıları anestezi yapılmadan tedavi yapılıyormuş gibi işkenceye maruz bırakılıyor.



Çocuk yaştakiler birkaç kez dayak yiyor. Kolları kırılıyor, çivilerle işkence yapılıyor.

SDE Teiman'ın komutanı, "Burası artık bir mezarlık olarak anılıyor. Bu normal" dedi. Komutan, Netanyahu'nun emri ile işkencelerin yapıldığını söyledi. Çığlık sesleri, acı içinde inleyenlerin arasından geçiyorduk.



Bir Gazzeli'nin gözleri bağlı şekilde oturduğunu düşünüyordum. Ancak daha sonra çoktan öldüğünü anladım.

Orada olan herkes, ne yaşandığını biliyor. İşkence, açlık ve insanlık dışı muamele olağan bir şey haline gelmişti.



Bazı günler işkenceden yorulan askerler oluyordu. Komutan, ödül verileceğini ve işkenceye devam edilmesi emrini veriyordu.



HAVADAN ÖLÜM YAĞIYOR

Terörist devlet İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 23 artarak 52 bin 810'a yükseldi. İsrail savaş uçakları Gazze'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda Şehitler Camisi çevresinde Hamdan ailesine ait evi hedef aldı. Mecdi Ata Fadl Selim el-Ağa (60), Bera Mecdi el-Ağa (19) ve Hamza Münir Hamdi el-Ağa (24) yaşamını yitirdi.



Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü James Elder ve Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA) Sözcüsü Jens Laerke, önemli bir açıklama yaptı. İsrail'in abluka altında tuttuğu Gazze'ye yönelik yardımların dağıtılmasıyla ilgili değişiklik içeren ve bunları kontrol altında tutmaya ilişkin planını değerlendiren Elder, "İsrail'in yardım planı, Gazze ailelerini yerinden edilme ve ölüm arasında seçim yapmaya zorlamak" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN