İsrail ordusunda Gazze krizi! Yedek askerler savaştan kaçıyor: Tel Aviv zor durumda

İsrail 60 bin yedek askerle Gazze’de topyekün işgale hazırlanırken yedek askerler ise muafiyet istiyor. İsrail basınına göre, birçok yedek asker kişisel veya mali nedenlerle muafiyet talep etti ve birliklere katılım önceki acil durum çağrılarına göre daha düşük. Tel Aviv ise zor durumda.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İsrail Gazze'de topyekün işgale hazırlanırken 60 bin yedek askerin de Gazze'ye gönderileceğini duyurmuştu fakat İsrail ordusunda adeta Gazze depremi başladı.

TEL AVİV ZOR DURUMDA

İsrail devlet haber ajansı Kan ve Kanal 12'nin haberine göre Hamas'ın Aksa Tufanı Operasyonu'nu düzenlediği Ekim 2023'ten bu yana en büyük çağrının ardından on binlerce yedek askerin Gazze'ye gönderilmesi beklenirken Kan, göreve gelmeye gönüllü yedek asker sayısının azaldığını ve Tel Aviv'in zor durumda olduğunu belirtti.

İSRAİLLİ YEDEK ASKERLER GAZZE'YE GİTMEK İSTEMİYOR

İbranice medya kuruluşlarına göre, birçok yedek asker kişisel veya mali nedenlerle muafiyet talep etti ve birliklere katılım önceki acil durum çağrılarına göre daha düşük. Üst düzey subaylar, normal taburlarda bile bölük ve müfreze boyutlarının küçüldüğünü, yedek askerlerin önemli bir kısmının ise birliklerin organik bir parçası olmayan gönüllüler olduğunu belirtiyor.

Yedek askerlerin önümüzdeki günlerde eğitim ve hazırlıklara tabi tutulması planlanıyor. Bazılarının İsrail'in kuzeyinde ve Batı Şeria'da konuşlu düzenli kuvvetlerin yerini alması planlanıyor. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Gazze Şehri'ne dört tümen konuşlandırmayı planlıyor.

GAZZE'YE GİREMEDİLER

İsrail Gazze'ye yönelik yeni saldırıların dört ila beş ay sürmesini beklediklerini fakat hazırlıkların beklediklerinden daha uzun süreceğini belirtti.

YÜZDE 40 KONTROL YALANI

Tel Aviv'den üst düzey kaynaklar Gazze'nin yaklaşık %40'ı üzerinde operasyonel kontrole sahip olduklarını iddia etseler de İsrail Savunma Kuvvetleri yetkilileri Kanal 12'ye bu değerlendirmenin "gerçeklerden kopuk" olduğunu, birçok komutanın saldırının nihai hedefleri olan 48 rehinenin serbest bırakılması ve bölgedeki kalan Hamas kalelerinin kaldırılmasının mümkün olup olmadığı konusunda şüpheci olmaya devam ettiğini söyledi.

SOYKIRIMCILAR İNTİHAR EDİYOR

Öte yandan İsrail ordusunda, Gazze'de saldırılar düzenleyen Golani Tugayı'dan bir askerin intihar ettiği bildirildi. KAN'ın bir ordu yetkilisine dayandırdığı haberinde, askerin cansız bedeninin ülkenin kuzeyindeki bir üste bulunduğu belirtildi.

Ordu yetkilisi, söz konusu olayla birlikte yıl başından bu yana intihar eden asker sayısının 18'e ulaştığını kaydetti.

İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamada ise askeri polisin Golani Tugayı'na mensup askerin ölümüne ilişkin soruşturma başlattığı bildirildi.

İSRAİL ORDUSU İNTİHARLARI SAKLIYOR

İsrail basınına yansıyan intihar vakalarına ilişkin haberler büyük yankı uyandırmaya devam ederken ordu yetkilileri, giderek artan intiharlara ilişkin açıklama yapmaktan kaçınıyor.

İsrail ordusu, askerlerin bozulan ruh sağlığına ilişkin psikolojik destek programı başlatmıştı.

Bu kapsamda İsrailli Duygusal İlk Yardım Servisi'nden (ERAN) yapılan açıklamada, haziran ayında 6 binden fazla İsrail askerinin, psikolojik destek için başvuruda bulunduğu ifade edilmişti.

İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin, 17 Temmuz'da düzenlediği basın toplantısında, ordudaki intihar vakalarına ilişkin soruya, "olayları inceledikleri ve araştırdıkları" şeklinde cevap vermişti.

Sözcü, 2025 yılına ait intihar sayılarını açıklamaktan ise kaçınmıştı.

