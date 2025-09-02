İsrail ordusunda Gazze krizi! Yedek askerler savaştan kaçıyor: Tel Aviv zor durumda

İsrail Gazze 'de topyekün işgale hazırlanırken 60 bin yedek askerin de Gazze'ye gönderileceğini duyurmuştu fakat İsrail ordusunda adeta Gazze depremi başladı.

İsrail devlet haber ajansı Kan ve Kanal 12'nin haberine göre Hamas 'ın Aksa Tufanı Operasyonu'nu düzenlediği Ekim 2023'ten bu yana en büyük çağrının ardından on binlerce yedek askerin Gazze 'ye gönderilmesi beklenirken Kan, göreve gelmeye gönüllü yedek asker sayısının azaldığını ve Tel Aviv 'in zor durumda olduğunu belirtti.

Gazze sınırında İsrail tankları, AFP

İSRAİLLİ YEDEK ASKERLER GAZZE'YE GİTMEK İSTEMİYOR

İbranice medya kuruluşlarına göre, birçok yedek asker kişisel veya mali nedenlerle muafiyet talep etti ve birliklere katılım önceki acil durum çağrılarına göre daha düşük. Üst düzey subaylar, normal taburlarda bile bölük ve müfreze boyutlarının küçüldüğünü, yedek askerlerin önemli bir kısmının ise birliklerin organik bir parçası olmayan gönüllüler olduğunu belirtiyor.

Yedek askerlerin önümüzdeki günlerde eğitim ve hazırlıklara tabi tutulması planlanıyor. Bazılarının İsrail'in kuzeyinde ve Batı Şeria'da konuşlu düzenli kuvvetlerin yerini alması planlanıyor. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Gazze Şehri'ne dört tümen konuşlandırmayı planlıyor.